Dobrovoľníci začali s čistením rieky Vydranka od odpadkov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Medzilaborce 25. apríla (TASR) – Dobrovoľníci vyčistia rieku Vydranka v Medzilaborskom okrese od odpadkov. Vo štvrtok začali v katastri obce Palota. Do práce sa zapojilo do 20 ľudí a vyzbierali spolu 150 vriec smetí na približne kilometrovom úseku. TASR o tom informovala environmentalistka Anna Macková zo Správy Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty (CHKO VK).S touto aktivitou začali tamojší ochranári vlani, keď sa im v priebehu dvoch dní podarilo vyzbierať okolo 300 vriec odpadkov. V tomto roku chcú v čistení pokračovať, a to až do júna.priblížila Macková.Vydranka pramení v Laboreckej vrchovine pod Lupkovským priesmykom vo výške 590 metrov nad morom neďaleko poľsko-slovenskej hranice. Preteká CHKO VK, je ľavostranným prítokom Laborca a zároveň územím európskeho významu.Aktivity zamerané na čistenie vodného toku a jeho okolia Správa CHKO VK plánuje realizovať v spolupráci s obcou Palota, mestom Medzilaborce a Slovenským vodohospodárskym podnikom. „“ spomenula environmentalistka.V roku 2019 čistenie vodného toku Vydranka zaradila Správa CHKO VK do zoznamu úloh, ktoré bude realizovať pri príležitosti 100. výročia štátnej ochrany prírody na Slovensku. V tejto súvislosti vysadili aj štyri stromy.“ informoval TASR jej riaditeľ Juraj Platko.