Dobrovoľnú vojenskú prípravu zatraktívni náhrada cestovných výdavkov

Bratislava 17. júla (TASR) – Ministerstvo obrany (MO) SR chce dobrovoľným vojakom počas výcviku preplácať cestovné náklady na návštevu rodiny. Navrhuje to v novele zákona o ozbrojených silách. Cieľom je zatraktívniť dobrovoľnú vojenskú prípravu.Na preplatenie výdavkov na cestu by mal vojak nárok raz za štyri týždne počas dobrovoľnej vojenskej prípravy. Výhodu by si mohol uplatniť pri návšteve rodiny na Slovensku, a to manželky (manžela), detí alebo rodičov. Ministerstvo sľubuje náhradu cestovného lístka 2. triedy verejnej osobnej dopravy na dráhe alebo pravidelnej autobusovej linky.Novinkou v rámci dobrovoľnej vojenskej prípravy má byť aj osobná identifikačná karta.zdôvodnilo ministerstvo. Po schválení vládou, parlamentom a podpise prezidentky by zákon mohol nadobudnúť účinnosť 1. februára 2020.Na dobrovoľnú vojenskú prípravu v aktuálnom období nastúpilo 44 záujemcov. Príprava sa začala začiatkom júla v priestoroch Základne výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine. Výcvik by mal trvať 75 dní, účastníci majú zabezpečené bezplatné ubytovanie, stravu, výstroj a výzbroj, ako aj náhradu cestovného. Zároveň získajú finančný príspevok vo výške viac ako 1100 eur. Po absolvovaní dobrovoľnej vojenskej prípravy zložia vojenskú prísahu a budú jedným zo zdrojov pre aktívne zálohy.