Dočasná vláda podala trestné oznámenie na exprezidenta Moralesa

Evo Morales, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

La Paz 22. novembra (TASR) - Dočasná bolívijská vláda podala trestné oznámenie na bývalého prezidenta Eva Moralesa, ktorý je podľa nej podozrivý z. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.uviedol Murillo. Moralesovi, ktorý abdikoval a následne ušiel do Mexika, hrozí v prípade dokázania viny až 30 rokov väzenia.Evo Morales bol v Bolívii pri moci od roku 2006. Po voľbách z 20. októbra sa začalo jeho štvrté funkčné obdobie po sebe. To mu síce bolívijská ústava neumožňovala, ale ústavný súd mu udelil v roku 2017 výnimku.Výsledky októbrových prezidentských volieb opozícia neuznala a obvinila Moralesa z volebných podvodov.Prezident Morales 10. novembra po troch týždňoch demonštrácií odstúpil a následne odcestoval do Mexika, ktoré mu poskytlo azyl. Za dočasnú bolívijskú prezidentku sa 12. novembra vyhlásila podpredsedníčka Senátu Jeanine Áňezová.Počas násilných protestov, ktoré vypukli po októbrových prezidentských voľbách, zahynulo v Bolívii najmenej 32 ľudí, z toho 17 pri zrážkach s bezpečnostnými silami.