Dočasný policajný prezident Solák plánuje vykonať personálne zmeny, podľa Krúpu bude len bábkou garnitúry

29.11.2023 -Parlamentný branno-bezpečnostný výbor v stredu vypočul kandidáta na funkciu prezidenta Policajného zboru Ľubomíra Soláka , ktorý je dočasne poverený výkonom danej funkcie. Ako Solák uviedol pred členmi výboru, jeho ambíciou je viesť moderný zbor, ktorý sa bude riadiť zákonom a disciplínou. Zároveň pripustil, že v polícii určite vykoná personálne zmeny.„Ja vám teraz nepoviem, či ich bude jedna, päť alebo 10, ale určite budú," povedal Solák. Zároveň povedal, že uvažuje aj nad organizačnými zmenami. „Budú to zmeny, ktoré sa dotknú ako Národnej kriminálnej agentúry , tak aj ďalších prezidiálnych útvarov," zdôraznil Solák.Ako ďalej uviedol, jeho cieľom je „vrátiť policajtov do ulíc a posilniť krajské riaditeľstvá aj na úkor prezidiálnych útvarov. Policajný zbor bol niekoľko rokov vnímaný hlavne ako NAKA, ale tam sú aj iné časti," skonštatoval dočasný policajný prezident.Solák tiež povedal, že si nemyslí, že by sa zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti mal vzťahovať na policajtov, keďže Policajný zbor funguje v špecifickom režime. Podľa vlastných slov však rešpektuje aktuálnu právnu úpravu. Na otázku poslancov, akú prioritu dáva boju proti korupcii uviedol, že je pre neho na druhom mieste.„Na prvom mieste je, aby policajti postupovali podľa zákona," povedal. Zároveň pripustil, že korupcia na najvyšších miestach v štáte určite existuje. Solák v policajnom zbore slúžil v rokoch 1990 až 2015. Následne pôsobil v obecnej polícii v Nálepkove a potom v mestskej polícii v Bratislave. Pôsobil tiež v dvoch súkromných firmách zameraných na bezpečnosť. O jeho vymenovaní do funkcie rozhodne minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ).Fámy a chýry, ktoré predchádzali menu kandidáta na policajného prezidenta Ľubomíra Soláka sa v stredu podľa poslanca Juraja Krúpu SaS ) rozplynuli. Ako ďalej skonštatoval po vypočutí kandidáta na parlamentnom výbore pre obranu a bezpečnosť, jeho odpovede boli vyhýbavé a pôsobil ako človek bez vlastného názoru.„Mám obavu, že Solák bude bábkou tejto garnitúry. Vybrali si človeka, ktorý bude povoľný, posluhovač a bude vykonávať to, čo si táto garnitúra želá," uviedol Krúpa. Zároveň ho zarazilo, že Solák odmieta policajtom priznať ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, k policajtom, ktorí sú podozriví alebo obvinení pristupuje „podľa šablóny", a to tak, ako k nim pristupuje aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).Vypočutie kandidáta na policajného prezidenta Ľubomíra Soláka pôsobilo ako povinná jazda. Ako ďalej uviedol poslanec Gábor Grendel (NOVA) po vypočutí na parlamentnom výbore pre obranu a bezpečnosť, nič sa o Solákovej vízii nedozvedeli, a tak nie je ani čo hodnotiť.„Kandidát chce urobiť nejaké personálne zmeny, ale nepovie, aké, chce urobiť organizačné zmeny, ale tiež nepovie, aké," dodal. Bývalý minister vnútra Roman Mikulec (hnutie Slovensko) tvrdí, že kandidát v poslaneckom klube hnutia Slovensko nemá dôveru. Zároveň sa obáva, že dôvera v políciu bude u verejnosti klesať.