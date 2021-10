Dočasný policajný šéf Hamran sa k vedeniu NAKA čoskoro vyjadrí, Kurrayovú chce spovedať do detailov

Znepokojený Hamran

Kľúčová informácia

5.10.2021 (Webnoviny.sk) - Dočasne poverený policajný prezident Štefan Hamran sa k téme vedenia Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) ako aj k situácii okolo obvinených vyšetrovateľov NAKA vyjadrí pre médiá koncom tohto týždňa. Pre agentúru SITA to uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka Denník N ešte v pondelok 4. októbra vo večerných hodinách napísal, že súčasná riaditeľka NAKA Eva Kurrayová končí vo funkcii a jej nástupca by mal byť známy o niekoľko dní.Hamran v relácii Analýzy Na hrane televízie Joj 21. septembra skonštatoval, že je podľa neho znepokojujúce, že Kurrayová bola v minulosti priamou nadriadenou vyšetrovateľov Štefana Jombíka a Jaroslava Barochovského.Táto dvojica bola totiž spájaná s nečinnosťou v trestných veciach viacnásobne stíhaného Mariana Kočnera. „Je to pre mňa vec, ktorú zatiaľ na prvý pohľad nedokážem pochopiť," povedal Hamran s tým, že toto bude jedna z kľúčových otázok, ktorú bude musieť Kurrayová dôveryhodne zodpovedať. Ak o aktivitách dvojice súčasná šéfka NAKA nevedela, podľa Hamrana je to diskvalifikujúce, pretože ak sa takéto veci mohli diať, môžu sa podľa neho stať aj do budúcnosti.„Ak o tom vedela, ale jednoducho s tým nemala čo spraviť, pretože nad ňou bol ďalší funkcionár, ktorý mohol tých dvoch zakryť tak intenzívne, že ona jednoducho narazila," povedal Hamran s tým, že sa na to bude pýtať do detailov. „Toto ma zaujíma, je to kľúčová informácia," dodal.