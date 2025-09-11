Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 11.9.2025
 Meniny má Bystrík
 Zo zahraničia

11. septembra 2025

Dôchodca autom vrazil do jaslí, jedno dieťa zomrelo



Jedno dieťa prišlo o život a šesť ďalších utrpelo zranenia, keď do jaslí v kanadskom meste Richmond Hill v stredu vrazilo auto. Polícia uviedla, že zomrel 1,5-ročný chlapček, ktorého za mŕtveho vyhlásili v ...



gettyimages 184349968 676x451 11.9.2025 (SITA.sk) - Jedno dieťa prišlo o život a šesť ďalších utrpelo zranenia, keď do jaslí v kanadskom meste Richmond Hill v stredu vrazilo auto. Polícia uviedla, že zomrel 1,5-ročný chlapček, ktorého za mŕtveho vyhlásili v nemocnici. Ďalšie dieťa je hospitalizované s vážnymi zraneniami. Ostatné deti nemajú život ohrozujúce zranenia. Informoval o tom vysielateľ CBC.


Zranené deti sú vo veku jeden až tri roky. Podľa miestnej polície na mieste zatkli muža vo veku zhruba 70 rokov. Vo štvrtok ráno polícia oznámila, že ho obvinili zo spôsobenia smrti a z ublíženia na zdraví.

Stále zisťujeme sled udalostí, avšak súčasné informácie nás viedli k záveru, že nešlo o úmyselný čin,“ uviedla v stredu polícia. Dodala, že vozidlo SUV bolo pred nehodou na parkovisku a potom „z neznámych dôvodov“ vodič autom prerazil predné okno jaslí.



Zdroj: SITA.sk - Dôchodca autom vrazil do jaslí, jedno dieťa zomrelo © SITA Všetky práva vyhradené.

