|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 11.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Bystrík
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
11. septembra 2025
Dôchodca autom vrazil do jaslí, jedno dieťa zomrelo
Jedno dieťa prišlo o život a šesť ďalších utrpelo zranenia, keď do jaslí v kanadskom meste Richmond Hill v stredu vrazilo auto. Polícia uviedla, že zomrel 1,5-ročný chlapček, ktorého za mŕtveho vyhlásili v ...
Zdieľať
11.9.2025 (SITA.sk) - Jedno dieťa prišlo o život a šesť ďalších utrpelo zranenia, keď do jaslí v kanadskom meste Richmond Hill v stredu vrazilo auto. Polícia uviedla, že zomrel 1,5-ročný chlapček, ktorého za mŕtveho vyhlásili v nemocnici. Ďalšie dieťa je hospitalizované s vážnymi zraneniami. Ostatné deti nemajú život ohrozujúce zranenia. Informoval o tom vysielateľ CBC.
Zranené deti sú vo veku jeden až tri roky. Podľa miestnej polície na mieste zatkli muža vo veku zhruba 70 rokov. Vo štvrtok ráno polícia oznámila, že ho obvinili zo spôsobenia smrti a z ublíženia na zdraví.
„Stále zisťujeme sled udalostí, avšak súčasné informácie nás viedli k záveru, že nešlo o úmyselný čin,“ uviedla v stredu polícia. Dodala, že vozidlo SUV bolo pred nehodou na parkovisku a potom „z neznámych dôvodov“ vodič autom prerazil predné okno jaslí.
Zdroj: SITA.sk - Dôchodca autom vrazil do jaslí, jedno dieťa zomrelo © SITA Všetky práva vyhradené.
Zranené deti sú vo veku jeden až tri roky. Podľa miestnej polície na mieste zatkli muža vo veku zhruba 70 rokov. Vo štvrtok ráno polícia oznámila, že ho obvinili zo spôsobenia smrti a z ublíženia na zdraví.
„Stále zisťujeme sled udalostí, avšak súčasné informácie nás viedli k záveru, že nešlo o úmyselný čin,“ uviedla v stredu polícia. Dodala, že vozidlo SUV bolo pred nehodou na parkovisku a potom „z neznámych dôvodov“ vodič autom prerazil predné okno jaslí.
Zdroj: SITA.sk - Dôchodca autom vrazil do jaslí, jedno dieťa zomrelo © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Búrlivá diskusia. Košickí poslanci rokovali o petícii za zachovanie pomníka na Námestí osloboditeľov
Búrlivá diskusia. Košickí poslanci rokovali o petícii za zachovanie pomníka na Námestí osloboditeľov
<< predchádzajúci článok
Predstavitelia Košickej župy prišli do okresu Michalovce, Trnka predstavil špeciálnu dotačnú výzvu
Predstavitelia Košickej župy prišli do okresu Michalovce, Trnka predstavil špeciálnu dotačnú výzvu