Dôchodca cestou na výstavu holubov vbehol s autom pred vlak (foto)

Vodič zostal zakliesnený v aute

Cestu museli uzavrieť

6.11.2023 (SITA.sk) - Do jazdnej dráhy osobnému vlaku na železničnom priecestí pri obci Kúty vošiel v nedeľu ráno 77-ročný vodič na Fiate Qubo, ktorý mal aj s holubmi namierené na holubársku výstavu. Pri prejazde cez priecestie podľa polície pravdepodobne nerešpektoval výstražnú svetelnú signalizáciu.„Po zrážke zostal vodič v aute Fiat Qubo zakliesnený a po vyslobodení hasičmi ho záchranári s viacerými zraneniami previezli do skalickej nemocnice. Okrem dôchodcu sa pri nehode nikto ďalší nezranil,“ informovala o nehode trnavská polícia.Rušňovodiča podrobili policajti hneď na mieste dychovej skúške na alkohol, s negatívnym výsledkom. To, či mohol byť starší vodič pod vplyvom alkoholu, budú zisťovať z odobratej vzorky krvi.V dôsledku nehody museli policajti cestu I. triedy na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavrieť. Celková škoda bola predbežne vyčíslená na 10 000 eur. Presné príčiny a okolnosti nehody polícia ďalej vyšetruje.V súvislosti s touto nehodou polícia upozorňuje vodičov, že sú pred vjazdom na železničné priecestie povinní správať sa mimoriadne opatrne, a najmä riadne sa presvedčiť, či môžu cez priecestie bezpečne prejsť. Vodiči v prípade, ak blikajú červené svetlá, je dávaná zvuková výstraha, prípadne im situácia na priecestí alebo za ním nedovoľuje, aby ho bezpečne prešli, nesmú na priecestie vôbec vojsť.