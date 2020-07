Dôchodca si vzal pílu a odišiel do lesa, mŕtve telo zavalené pod stromom objavil syn

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.7.2020 (Webnoviny.sk) - Nočné pátranie horských záchranárov a polície po nezvestnom 74-ročnom mužovi z terchovskej osady Nogovci malo smutný koniec. Muža v lese zavalil strom, jeho zranenia neboli zlúčiteľné so životom. Informovala o tom Horská záchranná služba (HSZ) na svojej internetovej stránke.Záchranárov z Oblastného strediska Malá Fatra požiadala o súčinnosť polícia. „Muž odišiel z domu do lesa, vzal si so sebou motorovú pílu, no domov sa nevrátil. Keďže mobilný telefón so sebou nemal, lokalizácia bola vylúčená. Do terénu boli nasadení príslušníci polície, dvaja profesionálni záchranári so služobnými psami a traja dobrovoľní záchranári HZS. Stretli sa v osade Nogovci, kde získali bližšie informácie od rodinných príslušníkov, na základe ktorých odišli pátrať do lesa,” uviedla HZS.Nezvestného muža nakoniec našiel jeho syn zavaleného po stromom. „Jeho poranenia boli nezlučiteľné so životom. Na miesto nehody privolali policajných technikov a obhliadajúceho lekára. Horskí záchranári pozostatky nebohého muža vyslobodili spod stromu, transportovali z lesa k terénnemu vozidlu a odovzdali pohrebnej službe,” doplnila HZS.