Dôchodcovia by si pri zmene účtu nemali ten pôvodný hneď rušiť

Bratislava 13. decembra (TASR) - Dôchodcovia, ktorí chcú požiadať o zmenu bankového účtu na výplatu dôchodku, by si pôvodný účet v banke nemali zrušiť ihneď po podaní žiadosti o zmenu účtu. Na vykonanie týchto zmien sú potrebné najmenej dva až tri mesiace, pretože dôchodky sú vyplácané prostredníctvom Štátnej pokladnice.upozorňuje hovorca poisťovne Peter Višváder.Sociálna poisťovňa je povinná vykonať zmenu zasielania dôchodku na bankový účet nie okamžite, ale do troch mesiacov od doručenia žiadosti. Dôchodcovia by preto mali počkať na to, kým im samotná poisťovňa písomne doručí informáciu o vykonaní zmeny výplaty dôchodku na nový účet a až potom pristúpiť k zrušeniu starého účtu. V opačnom prípade sa môže výplata dôchodku prerušiť a následne treba čakať na opätovné zaslanie peňazí zo Sociálnej poisťovne, čo výplatu dôchodku oddiali. Za menšiu ujmu možno v takomto prípade považovať zaplatenie jedno- alebo dvojmesačného poplatku za dva účty v banke.