Dôchodcovia dostanú podľa Kollára viac benefitov, ale na trináste dôchodky v plnej výške to nevyzerá

27.6.2020 - Predseda parlamentu a šéf Sme rodina Boris Kollár povedal, že si pamätá, ako pred voľbami strany Progresívne Slovensko, Spolu a Za ľudí chceli vytvoriť vládne zoskupenie samé a Sme rodinu vrátane hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti odstrkovali.





Progresívci a kiskovci ich odstrkovali

Trináste dôchodky pre penzistov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Kollár sa tak vyjadril pre agentúru SITA pri hodnotení sto dní vlády. V súčasnosti čelí kauze, že jeho diplomová práca je plagiátom a mal by odstúpiť z pozície šéfa parlamentu. Pochybenia Kollár odmieta a nechce sa vzdať ani kresla predsedu parlamentu.Počas koronakrízy premiér a líder hnutia OĽaNO Igor Matovič povedal, že mu je bližší Kollár ako predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík.Podľa Kollára si Sme rodina bola blízka s OĽaNO už počas pobytu v opozícii. Ako ďalej poznamenal, jeho hnutie v tom čase podporilo spomedzi ostatných strán najviac zákonov navrhovaných OĽaNO.Kollár pri komentovaní vzťahu s OĽANO poukázal aj na strany, ktoré boli kritické k Sme rodina. „Pred parlamentnými voľbami sme zachytili, že strany, ktoré boli pyšné, si už mysleli, ako to tu budú riešiť po voľbách. Progresívne Slovensko, Spolu a Za ľudí si chceli koalíciu urobiť samé a nás a aj OĽaNO odstrkovali. Ich spriaznené médiá na nás útočili,“ uviedol predseda Kollár. Pokračoval, že si to v hnutí pamätajú a aj preto sa už pred parlamentnými voľbami zomkli.„Keď si niekto myslí, že bude do niekoho kopať pred voľbami a po voľbách sa mu hodí okolo krku a povie, ty si môj kamoš, tak druhá strana tomu asi ťažko uverí. Dokážem odpustiť veci, ale pamätám si ich,“ povedal.Sme rodina nominovala do vlády vicepremiéra Štefana Holého, ministra dopravy Andreja Doležala a ministra práce Milana Krajniaka. Podľa Kollára sa osvedčili.„Pán Krajniak sa funkcie zhostil perfektne. O Andrejovi Doležalovi ani nehovorím, je to špičkový manažér. Mám o ňom len samé pozitívne informácie. Štefan Holý ako podpredseda vlády uchopil legislatívu veľmi dobre. Úzko spolupracuje s premiérom Igorom Matovičom. Viacmenej robí podporu premiérovi vo viacerých legislatívnych veciach,“ zhodnotil Kollár.Jednou z priorít Sme rodina je zachovanie trinástych dôchodkov pre penzistov. Podľa Kollára budú dôchodcovia spokojní. „Našli sme určitú formu, ale nenašli sme peniaze. Dôchodcovia dostanú viac ako minulý rok a dostanú ešte ďalšie benefity, ale budú spokojní,“ uviedol.Na otázku, či budú mať penzisti trináste dôchodky v plnej výške, odpovedal, že na plný trinásty dôchodok to nevyzerá. „Ale dostanú podstatne viac v rámci vianočných dôchodkov,“ uzavrel Kollár.