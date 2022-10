Dôchodcovia požiadali prezidentku Čaputovú, aby nepodpísala zmeny v dôchodkovom systéme

Rodičovský bonus

17.10.2022 (Webnoviny.sk) - Jednota dôchodcov Slovenska (JDS) požiadala prezidentku Zuzanu Čaputovú , aby nepodpísala novelu zákona o sociálnom poistení zavádzajúcu zmeny v dôchodkovom systéme.JDS považuje niektoré parlamentom schválené zmeny za diskriminačné a protiústavné. Upozorňuje na to, že jednotlivé zmeny nepomôžu súčasným, ani budúcim poberateľom starobných dôchodkov.JDS kritizuje najmä zavedenie rodičovského bonusu a pomalšie zvyšovanie aktuálnej dôchodkovej hodnoty, od ktorej závisí výška novopriznaných dôchodkov.„Ak by zmeny prezidentka podpísala, budeme apelovať na novú vládu, aby ich zrušila," uviedol predseda JDS Michal Kotian.Tvrdí, že pri rodičovskom bonuse budú určité skupiny seniorov diskriminované, a to aj protiústavne iba preto, že ich deti napríklad z rôznych dôvodov nepracujú alebo pracujú v zahraničí, prípadne sú zdravotne ťažko postihnuté.„Osobitne táto skupina seniorov so zdravotne ťažko postihnutými deťmi je najzraniteľnejšia, žiaľ, práve tieto skupiny rodín ešte stále podstupujú najvyšší stupeň diskriminácie," uviedol šéf JDS.Podľa JDS bude pritom potrebné zaviesť znovu dôchodkový strop, prinavrátiť plný trinásty dôchodok, rozmraziť minimálne dôchodky či zmeniť systém valorizácie jednak s nadviazaním na infláciu, ale aj na rast miezd.