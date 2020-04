Dôchodcovia sa cítia diskriminovaní, Smer-SD žiada zrušiť opatrenie a zvažuje podnet na ústavný súd

Do práce chodia státisíce seniorov

Symbol vylúčenia časti spoločnosti

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.4.2020 - Strana Smer-SD vyzýva vládu, aby zrušila opatrenie, ktoré vydal hlavný hygienik v súvislosti s vyhradeným nákupným časom pre seniorov nad 65 rokov. Podľa expremiéra Petra Pellegriniho je opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR týkajúce sa plošného zákazu nakupovania pre seniorov mimo vyhradených hodín diskriminujúce."Dôchodcovia sa cítia týmto diskriminovaní," potvrdila na piatkovom brífingu Valéria Pokorná z Jednoty dôchodcov Slovenska. A ako doplnil poslanec za Smer-SD Matúš Šutaj Eštok, zvažujú podať podnet na Ústavný súd SR.Podľa Pellegriniho je neprípustné, aj keď v záujme ochrany zdravia, aby sa obmedzovala kvalita života seniorov. V súčasnosti pracuje vyše 250 tisíc dôchodcov, ktorí chodia do práce a nemôžu ísť ráno na nákup. V sobotu je prvý deň, kedy okrem lekárni a čerpacích staníc bude pre dôchodcov nad 65 rokov všetko zavreté."Kam pôjdu, na pumpu? No to sme dopadli," skonštatoval Pellegrini. Vyzýva preto súčasného premiéra a aj hlavného hygienika, aby upravili nariadenie diskriminujúce dôchodcov."Nechcem, aby sme si tento týždeň pamätali tak, že sobota bude symbolom vylúčenia časti spoločnosti," uzavrel Pellegrini.Ako pokračoval Matúš Šutaj Eštok, toto opatrenie je navyše v rozpore so slovenskou ústavou. Obmedzenia a zásahy do ľudských práv musia prejsť testom proporcionality. Povinnosti je možné ukladať len na základe zákona či nariadením vlády."V tomto prípade nejde ani o jedno, ale len o príkaz hlavného hygienika SR," skonštatoval Matúš Šutaj Eštok. Je to podľa neho vážna chyba a preto strana vyzýva k náprave. V opačnom prípade sú pripravení v pondelok podať podnet na ústavnoprávny výbor, prípadne podnet aj na Ústavný súd SR.