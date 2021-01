Dôchodcovia začínajú dostávať zvýšené penzie, porástli o pevnú sumu alebo percentuálne

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.1.2021 (Webnoviny.sk) - Sociálna poisťovňa začína v januárových výplatných termínoch, párne dni od 2. do 24. januára, posielať dôchodcom vyššie dôchodky.Súvisí to s valorizáciou dôchodkov od 1. januára 2021. Dôchodky sa budú zvyšovať buď o 2,6 % alebo najmenej o pevnú, garantovanú sumu zvýšenia dôchodku. Informoval o tom v pondelok špecialista komunikácie Sociálnej poisťovne Marian Škotka O zvýšenie dôchodku nie je potrebné žiadať. Poberatelia dôchodkov dostanú o zvýšení písomné rozhodnutie. Dôchodky vo vyššej sume im budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne v januári 2021 aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2021 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2021.