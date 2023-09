Dôchodcovia žiadajú samostatné ministerstvo, v EÚ aj na svete by sme vraj boli jedineční

Samostatné ministerstvo pre seniorov

Priority EÚ na úkor dôchodcov?

3.9.2023 (SITA.sk) - Podstatná časť verejných výdavkov na Slovensku smeruje na dôchodky a na zdravotnú starostlivosť o seniorov. Štát by sa mal preto začať seriózne venovať problematike seniorov, ktorá je prierezová a nadobúda dôležitosť najmä v súvislosti so starnutím obyvateľstva. Tvrdí to predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku Jednota penzistov preto žiada, aby sa agende seniorov v novej vláde venovalo samostatné ministerstvo pre seniorov alebo samostatný úrad podpredsedu vlády pre seniorov. Slovensko by sa tak stalo prvou krajinou Európskej únie , ktorá by mala pre riešenie problematiky seniorov osobitné ministerstvo alebo úrad vicepremiéra.„Slovensko by tak mohlo byť jednou z prvých krajín aj na svete," uviedol Kotian. Podľa neho je legitímne, aby záujmy 1,1 milióna seniorov na Slovensku obhajoval samostatný minister alebo podpredseda vlády s reálnymi právomocami, a to najmä v čase narastajúcej chudoby seniorov.Nový úrad by si prevzal pod seba práve seniorskú agendu, ktorá je prierezová a nadobúda čoraz väčšiu dôležitosť. V Škótsku mali podľa Kotiana ministerstvo pre seniorov do marca tohto roka, avšak jeho agendu presunuli pod Ministerstvo pre rovnosť, migráciu a utečencov.„A to aj v situácii, keď približne 40 percent škótskej populácie, viac ako 2,2 milióna ľudí, má viac ako 50 rokov a obyvatelia Škótska nad 65 rokov počtom prevyšujú 15-ročných," upozornil.Podľa údajov škótskej vlády je pritom chudobou postihnutých asi 22 percent staršej populácie, čo je asi polovičný počet seniorov ako u nás na Slovensku.„Aj to podľa nás ukazuje, akej problematike sa v rámci EÚ začínajú dávať priority na úkor seniorov a staršej generácie," zdôraznil šéf Jednoty dôchodcov na Slovensku.