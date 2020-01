Dôchodcovia žijúci v zahraničí musia preukázať svoje žitie, Sociálna poisťovňa pošle tlačivo poštou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.1.2020 (Webnoviny.sk) - Poberatelia dôchodkov, ktorí majú bydlisko v zahraničí, musia v januári Sociálnej poisťovni preukázať svoje žitie. Ako informoval hovorca SP Peter Višváder , tieto tlačivá posiela začiatkom roka Sociálna poisťovňa dôchodcom spolu s rozhodnutím o zvýšení ich dôchodku. "Sú však dostupné v rôznych jazykoch aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk v časti Formuláre," uviedol.Kontrola žitia poberateľov dôchodkov s bydliskom v zahraničí sa uskutočňuje týmto spôsobom pravidelne. U dôchodcov žijúcich v krajinách EÚ alebo vo Švajčiarskej konfederácii jedenkrát a u dôchodcov žijúcich mimo EÚ štyrikrát do roka (do 15.1., do 15. 4., do 15. 7. a do 15. 10. bežného roka). Vyplnené, podpísané a úradne overené tlačivo, resp. podpis poberateľ dôchodku zašle Sociálnej poisťovni.Dôchodcovia, ktorí majú bydlisko v štátoch EÚ alebo v Švajčiarskej konfederácii, preukazujú žitie jedenkrát ročne, najneskôr do 31. januára 2020. Dôchodcovia, ktorí majú bydlisko v iných štátoch, preukazujú žitie štyrikrát do roka.Pre vyplatenie dôchodkov za 4. štvrťrok 2019 predložia vyplnené tlačivo do 15. januára 2020. "V prípade nepredloženia potvrdenia o žití bude výplata dôchodku zastavená," upozornil hovorca poisťovne.