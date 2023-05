Dôchodková prognóza má obsahovať tri scenáre. Vek rozhodne, ako často vám príde

Periodicita zasielania

27.5.2023 (SITA.sk) - Sociálna poisťovňa bude od začiatku budúceho roka viesť elektronický účet poistenca, ktorý nahradí v súčasnosti pasívny individuálny účet poistenca. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu poslanca za hnutie Sme rodina Miloša Svrčeka novele zákona o sociálnom poistení , ktorý schválil parlament.Zároveň sa však ponechá priestor aj na listinnú komunikáciu, ak poistenec takúto komunikáciu preferuje. Sociálna poisťovňa na žiadosť poistenca zašle informáciu vedenú na elektronickom účte poistenca do 60 dní od doručenia takejto žiadosti.Poisťovňa bude od roku 2026 zasielať poistencovi dôchodkovú prognózu, teda informáciu o jeho predpokladaných dôchodkových nárokoch. Takúto penzijnú prognózu poisťovňa sprístupní do 31. mája kalendárneho roka na elektronickom účte poistenca.Sociálna poisťovňa však bude povinná zaslať poistencovi dôchodkovú prognózu aj poštou. Periodicita zasielania dôchodkovej prognózy bude závisieť od veku poistenca.Ak má poistenec viac ako 18 rokov a menej ako 50 rokov a bol dôchodkovo poistený aspoň jeden deň, dôchodkovú prognózu bude dostávať každých päť rokov. Ak má poistenec viac ako 50 rokov, bude penzijnú prognózu dostávať každý rok. Dôchodková prognóza bude obsahovať základnú a alternatívnu prognózu výšky starobného dôchodku , získané obdobie dôchodkového poistenia a premenné, od ktorých je výška jeho budúceho dôchodku závislá, ako aj dôchodkový vek poistenca. Základná prognóza dôchodku má obsahovať tri scenáre, ktoré by sa mali odvíjať od predpokladaného vývoja parametrov ovplyvňujúcich výšku starobnej penzie.Alternatívna prognóza má zohľadňovať zmeny faktorov, na ktoré má mať vplyv aj samotný poistenec, napríklad zvýšenie vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby, získanie dôchodkového poistenia, či účasť v druhom dôchodkovom pilieri. Dôchodková prognóza bude obsahovať aj informáciu o vplyve inflácie na výšku budúceho dôchodku