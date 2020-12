Dôchodkové správcovské spoločnosti žiadajú Krajniaka, aby novelu zákona o dôchodkoch stiahol

Vyššie riziko zoštátnenia

Garantovaný vek odchodu do dôchodku

1.12.2020 (Webnoviny.sk) - Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) žiada ministra práce a sociálnych vecí Milana Krajniaka (Sme rodina), aby stiahol z legislatívneho procesu návrh ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme. Na utorkovej tlačovej besede to uviedol predseda ADSS Miroslav Kotov Návrh totiž podľa neho neprešiel poctivou odbornou a verejnou diskusiou. Stabilizovanie penzijného systému ústavným zákonom považuje za dobrý krok, musí však byť podložený širokým odborným a spoločenským konsenzom.Ako upozornil nový výkonný riaditeľ ADSS Ivan Švejna , k návrhu ústavného zákona nie sú vyčíslené finančné dôsledky na verejné financie. Návrhu vyčíta zámer zaviesť väčší zásah štátu do druhého piliera vytvorením štátnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.Upozornil na to, že takáto spoločnosť by bola pod veľkým politickým vplyvom. "Pochybujem, že by to bolo na odbornej báze," povedal Švejna, ktorý bol v minulom volebnom období štátnym tajomníkom ministerstva práce a sociálnych vecí za stranu Most-Híd. Podľa neho by sa týmto krokom zvýšilo riziko zoštátnenia druhého piliera.Legislatívny návrh ministra Krajniaka kritizuje Švejna aj preto, že garantuje nižšiu výšku príspevkov do druhého piliera oproti aktuálnej výške príspevkov.V tomto roku do druhého piliera smeruje 5 percent z hrubej mzdy sporiteľa, resp. vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby, od začiatku budúceho roka má ísť o nárast na 5,25 percenta a do roku 2024 na 6 percent z hrubej mzdy, resp. vymeriavacieho základu. Návrh ústavného zákona pritom podľa Švejnu hovorí aspoň o štvrtine z dôchodkových odvodov, čo je 4,5 percenta.Výhrady má ADSS aj k výraznému obmedzeniu možnosti využiť tzv. programový výber, teda výber časti nasporenej sumy z dôchodkovej spoločnosti priamo na účet sporiteľa. Drvivá väčšina sporiteľov si totiž bude musieť za všetky svoje úspory kúpiť v životnej poisťovni doživotný dôchodok.Jednorazovo vyplatiť sumu penzijných úspor v druhom pilieri bude možné len pri mimoriadne ťažkej životnej situácii alebo v prípade, ak osoba nasporila len minimálnu sumu. Asociácia penzijných správcov v druhom pilieri tiež kritizuje zámer predefinovať poplatky, ktoré v súčasnosti od sporiteľov inkasujú dôchodkové spoločnosti.Automatický vstup do druhého dôchodkového piliera pre mladých ľudí s možnosťou výstupu do dvoch rokov, minimálna príspevková sadzba do druhého piliera či právo odísť do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch. Takéto opatrenia obsahuje návrh ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme, ktorý rezort práce predložil do medzirezortného pripomienkového konania.Návrh ústavného zákona má dať tiež ľuďom istotu, že po odpracovaní 15 rokov budú mať garantovaný vek odchodu do dôchodku na základe tzv. automatu, teda podľa priemernej strednej dĺžky života. Do druhého penzijného piliera by mala podľa návrhu ústavného zákona smerovať aspoň štvrtina z dôchodkových odvodov.