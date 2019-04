Dôchodkový strop 64 rokov sa netýka aktuálnych žiadateľov o dôchodok

Ilustračné foto. Foto: TASR/Vladimír Benko Foto: TASR/Vladimír Benko

Bratislava 24. apríla (TASR) - Novela ústavy, ktorou Národná rada SR zaviedla tzv. dôchodkový strop, teda vek 64 rokov potrebný na odchod do dôchodku pre mužov a pre bezdetné ženy, sa ešte netýka aktuálnych žiadateľov o starobný dôchodok.Naďalej platí súčasný mechanizmus odchodu do dôchodku, podľa ktorého stanovuje dôchodkový vek vždy na päť rokov vopred opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V roku 2019 je vek potrebný na splnenie podmienky nároku na starobný dôchodok stanovený na 62 rokov a 6 mesiacov a vzťahuje sa na poistencov narodených v r. 1957. Zároveň stále platí, že dôchodkový vek pre rok 2019 (62 rokov a 6 mesiacov) sa netýka niektorých žien, ktoré sa narodili od 1. januára 1957 do 31. decembra 1961 – tým sa dôchodkový vek znižuje podľa počtu vychovaných detí.Podobne sa podľa platného zákona o sociálnom poistení znižuje dôchodkový vek aj tým poistencom, ktorí pracovali v I. pracovnej kategórii alebo v I. a II. kategórii funkcií.zdôraznil Peter Višváder, hovorca poisťovne.