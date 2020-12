Dôchodkyňa kričala o pomoc z posledných síl, zachránili ju privolaní policajti

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.12.2020 (Webnoviny.sk) - Policajti z Bánoviec nad Bebravou zachránili život 87-ročnej starenke z Dolných Naštíc (okres Bánovce n/Bebravou). Ženu našli vďaka spolupráci so starostkou v byte kričiac o pomoc. Vysilená dôchodkyňa skončila v nemocnici.Ako informuje trenčianska polícia na svojej sociálnej sieti, na obvodnom oddelení v Bánovciach prijali naliehavý telefonát od starostky obce Dolné Naštice Ľubomíry Kasalovej. Tá uviedla, že bola skontrolovať staršiu obyvateľku obce, ktorá nezdvíha synovi telefón a z jej obydlia je počuť volanie o pomoc. „Policajti išli toto oznámenie okamžite preveriť. Cez okno spozorovali na zemi ležiacu staršiu ženu, ktorá sa nehýbala a zúfalo kričala o pomoc,“ uviedla polícia.Keďže bol ohrozený život a zdravie obyvateľky bytu, policajti v zmysle zákona využili oprávnenie na otvorenie bytu. „V kuchyni na podlahe našli úplne vyčerpanú 87-ročnú starenku. Okamžite privolali rýchlu zdravotnú pomoc, ktorá ju odviezla do Fakultnej nemocnice v Trenčíne,“ informovala polícia s tým, že jej zranenia si vyžiadali hospitalizáciu.„Vďaka spolupráci pani starostky, ktorá komunikovala so synom zranenej ženy, a jej okamžitej reakcii sa starenku policajtom podarilo včas zachrániť a odovzdať do opatery lekárov,“ dodala trenčianska polícia.