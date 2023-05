Dôchodkyňa pustila do svojho príbytku falošného odpočtára, ten ju „šikovným“ trikom obral o takmer 10-tisíc eur

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

16.5.2023 (SITA.sk) - Falošný odpočtár obral dôchodkyňu o takmer 10-tisíc eur. Neznámy muž oslovil 87-ročnú ženu v Nitre vo vestibule bytového domu menom, pričom uviedol, že je zamestnancom správcu bytov a musí vykonať odpočet energií v jej byte. Pani preto mužovi dôverovala a pustila ho do svojho príbytku. O prípade informuje na sociálnej sieti nitrianska krajská polícia.Hneď ako muž skontroloval merače na radiátoroch, žene povedal, že ušetrila 42 eur, no on má len 200 eurovú bankovku. Pani následne z nepoužívanej kabelky vybrala všetky svoje úspory a vydala mužovi potrebnú sumu.„Peňaženku s úsporami pritom len tak „medzi rečou“ nechala na malej skrinke pod oknom. Stačila ale chvíľka nepozornosti a žena odprevadila falošného odpočtára aj so svojimi úsporami vo vrecku. V peňaženke bolo 9 900 eur,“ uviedla polícia, ktorá hneď po prijatí oznámenia vykonala viaceré previerky a po páchateľovi pátra. Polícia zároveň upozorňuje občanov, že žiadny odpočtár energií nevypláca preplatky, ani nevyberá nedoplatky v hotovosti.