Dôchodkyňu mali podviesť pod zámienkou, že rozdávajú peniaze a jablká

Ilustračná snímka. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liptovský Mikuláš 7. novembra (TASR) – Polícia pátra po neznámych páchateľoch, ktorí mali v utorok 6. novembra pod vymyslenou zámienkou podviesť a okradnúť 86-ročnú dôchodkyňu v mestskej časti Andice v Liptovskom Mikuláši. Informovala o tom žilinská krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová.Dvaja neznámi muži oslovili dôchodkyňu s tým, že pracujú pre Červený kríž a v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom rozdávajú dôchodcom debničku jabĺk a 200 eur na prilepšenie. Spolu s ňou vošli do rodinného domu a požiadali ju o 300 eur, vraj majú len 500-eurovú bankovku. Žena vošla do spálne a vybrala hotovosť 300 eur.priblížila.Vzápätí dôchodkyňa zistila, že zo skrine v spálni, odkiaľ predtým vyberala peniaze, jej chýba obálka s hotovosťou 1400 eur a tiež mobilný telefón z kuchyne. Páchatelia celkovo spôsobili dôchodkyni škodu za 1450 eur.uzavrela Balogová.