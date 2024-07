Dočká sa Banská Bystrica oddychovej zóny pri Hrone? Obyvateľom chýba prístup k rieke (video+foto)

Plánujú prípravu verejného obstarávania

26.7.2024 (SITA.sk) - Obyvateľom a návštevníkom mesta pod Urpínom chýba prístup k rieke Hron , ktorá tečie cez celé mesto. Od mestskej časti Radvaň cez celé centrum až za autobusovú stanicu je rieka Hron ohradená múrmi protipovodňovej ochrany a plotmi.Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková , mesto od roku 2018 pracuje na projekte vybudovania oddychovej zóny pri malej železničnej stanici, ktorej súčasťou bude prístavisko pre vodákov a parčík s promenádou.Podľa vodohospodárov požadujú vybudovanie prístupov k jednému z prítokov Hrona od investora v bývalej Slovenke.„Aktuálne prebieha proces územného konania. V súvislosti s týmto zámerom zároveň pracujeme na projekte rekonštrukcie príslušného mosta, na ktorý máme v súčasnosti spracovanú projektovú dokumentáciu,“ objasnila aktuálnu situáciu ohľadom oddychovej zóny pri Hrone hovorkyňa s tým, že v blízkej dobe sa začne príprava verejného obstarávania na zhotoviteľa nového mosta.„Samospráva uvažuje aj o projekte osadenia pontónového prístaviska pri zimnom štadióne. Všetko však bude závisieť od možností financovania tohto zámeru,“ dodala Marhefková k iným možnostiam prístupu k Hronu.Definitívne odrezanie Hrona od mesta pod Urpínom spôsobilo vybudovanie protipovodňovej ochrany v rokoch 2018 až 2021 Slovenským vodohospodárskym podnikom (SVP) . Má dĺžku 7,38 kilometra popri rieke Hron medzi mestskými časťami Majer a Radvaň.Boli vybudované ochranné múriky popri rieke, pričom súčasťou výstavby bola aj výstavba podzemných tesniacich stien. Od Radvane až za autobusovú stanicu je rieka Hron neprístupná. Prvá možnosť zísť k rieke je až pri moste pri bývalej Smrečine, kde sú na obidvoch stranách schodíky, ale brehy sú tu neupravené.„Jedná sa o stavbu protipovodňového charakteru, ktorá chráni životy a zdravie občanov mesta, vrátane majetku vybudovaného v pôvodne nechránenom území. Pokiaľ sa jedná o prístup k rieke, ten je možný po vybudovaných nábrežných promenádach. S priamym vstupom do rieky sa neuvažovalo, okrem miest na to určených - schodiská v múroch so vstupom na vlastné riziko,“ objasnil pre agentúru SITA hovorca SVP Marián Bocák s tým, že o takejto požiadavke v čase prípravy stavby ani nemali vedomosť.Hovorca vodohospodárov potvrdil, že príležitostné podujatia by bolo možné organizovať na viacerých miestach.„Napríklad pri železničnej stanici Banská Bystrica – mesto, kde mesto pripravuje investíciu „Parčík pri malej stanici“, prípadne na spevnenej ploche na ľavej strane Hrona za mostom pri Smrečine,“ popisuje Bocák a dodáva, že s využitím protipovodňovej stavby na účely príležitostných podujatí sa neuvažovalo.Vodohospodári sú však ochotní rokovať so snahou vyjsť v ústrety organizátorom prípadných podujatí v blízkosti Hrona.Ako hovorca prezradil, v Banskej Bystrici sa však na jednom prítoku Hrona predsa uvažuje s vybudovaním niekoľkých prístupových miest priamo k vode.„V rámci pripravovanej investície v areáli bývalého podniku Slovenka však SVP požaduje od investora stavby sprístupniť vodný tok Bystrica realizáciou širokých prístupových schodov pre možnosť relaxu občanov,“ konkretizoval Bocák.