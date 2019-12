Dodávatelia energií: Zrušením regulácie cien môžu domácnosti ušetriť

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 3. decembra (TASR) – V súčasnom systéme regulovaných obchodných podmienok a cien energií nemajú domácnosti možnosť ušetriť inak ako výrazným znížením spotreby. Pokiaľ by sa regulácia zrušila alebo obmedzila iba na odberateľov, ktorí ochranu preukázateľne potrebujú, mohli by domácnosti využiť nové možnosti a optimalizovať náklady tak, že by ročné náklady na energie nevzrástli. Uviedlo to v utorok Združenie dodávateľov energií (ZDE) v reakcii na avizovaný rast regulovaných cien energií na budúci rok.," uviedlo ZDE. Dôkazom sú podľa dodávateľov energií aj nízke počty zmien dodávateľa v uplynulých rokoch. Jeden z najväčších dodávateľov energií na Slovensku, spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, v pondelok (2. 12.) informoval o priemernom zvýšení cien plynu o 4,94 % a elektrickej energie o deväť percent.Jediným spôsobom, ako je možné v súčasnosti reálne ušetriť, je podľa ZDE zásadne znížiť svoju vlastnú spotrebu. Potenciál na opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti síce v mnohých domácnostiach existuje, avšak táto skupina odberateľov nie vždy disponuje voľnými finančnými prostriedkami na zateplenie, výmenu systému kúrenia za efektívnejší či na nákup elektrospotrebičov vo vyššej energetickej triede a optimalizáciu osvetlenia.Dodávatelia očakávajú, že by po zrušení regulácie došlo k nárastu cien energií.," uviedlo ZDE.Príkladom ako môžu odberatelia ušetriť je podľa združenia napríklad fixácia cien energií na dlhšie časové obdobie, ktorú ponúkajú dodávatelia neregulovaných segmentov zákazníkov. Druhým spôsobom ako ušetriť je prechod na dynamické tarify, kde by domácnosti mohli prispôsobiť svoju spotrebu podľa aktuálnych cien energie.