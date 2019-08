Dodávatelia Višňového sú už podľa NDS takmer vyplatení

Na archívnej snímke časť rozostaveného diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná skala. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. augusta (TASR) – Dodávatelia, ktorí pracovali na stavbe D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, sú takmer vyplatení. Subdodávateľov vyplatil doterajší zhotoviteľ Salini Impregilo – Dúha. Išlo o jednu z hlavných podmienok dohody o ukončení kontraktu medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) a zhotoviteľom úseku D1 Salini Impregilo – Dúha.Ako informovala hovorkyňa NDS Michaela Michalová, doterajší zhotoviteľ uhradil dodávateľom zatiaľ 89,7 % záväzkov. Diaľničiari pritom vyplácanie dodávateľov pravidelne kontrolujú.NDS sa s doterajším zhotoviteľom úseku D1 s tunelom Višňové dohodli, že sa nevzdávajú svojich nárokov zo zmluvy o dielo a vyrovnajú si ich mimo staveniska. Medzinárodná komisia na riešenie sporov bola zriadená 28. januára 2019. NDS a zhotoviteľ jej zatiaľ predložili na posúdenie zrejme najväčší a najkomplexnejší nárok zhotoviteľa.priblížila Michalová.NDS deklarovala, že pracuje na vyhlásení súťaže na dokončenie stavby úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala a 31. júla zorganizovala v tejto veci prípravné trhové konzultácie. Zúčastnilo sa na nich 24 stavebných a projektových spoločností. Prítomní boli tiež zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby SR, Ministerstva financií SR, odbornej verejnosti a tretieho sektora. Diskutovalo sa o nastavení a príprave súťažných podmienok tendra a prípadných rizikách nedokončenej stavby. Cieľom prípravných trhových konzultácií bolo získať podnety a pripomienky odbornej verejnosti k pripravovanému zámeru verejného obstarávateľa.Spoločnosti zároveň do 9. augusta mohli NDS poslať vyplnený dotazník s konkrétnymi podnetmi, návrhmi a pripomienkami k vyhláseniu súťaže. NDS podľa slov hovorkyne podnety firiem vyhodnotí a zapracuje do súťažných podmienok, aby v maximálnej možnej miere predchádzala prípadným nedorozumeniam a zdržaniam v procese obstarávania.poznamenala Michalová.NDS v marci ukončila zmluvu so zhotoviteľom úseku, združením Salini Impregilo – Dúha, z dôvodu neuspokojivého postupu výstavby. Zhotoviteľ zložil 27. marca novú bankovú záruku, čím dohoda o ukončení kontraktu nadobudla účinnosť.