Dodávateľovi antigénových testov Eurolab Lambda vlani narástol zisk, prilepšil si takmer o štyri milióny eur

14.6.2021 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť Eurolab Lambda , ktorá štátu dodala antigénové testy na minuloročné celoplošné testovanie , zaznamenala vlani tržby 55, 5 milióna eur a zisk 3,7 milióna eur. Rok predtým mala tržby na úrovni 4,6 milióna eur a zisk necelých 32-tisíc eur.Vyplýva to z údajov zverejnených portálom finstat.sk. Väčšina tržieb spoločnosti pochádza podľa centrálneho registra zmlúv za testy dodané Správe štátnych hmotných rezerv . V predchádzajúcich piatich rokoch generovala spoločnosť výnosy na úrovni 3,8 – 5,2 milióna eur.Správa štátnych hmotných rezerv podpísala so spoločnosťou Eurolab Lambda začiatkom októbra 2020 zmluvu na dodávku 500-tisíc kusov skríningových testov na diagnostiku ochorenia COVID-19 za 2,9 milióna eur, o dva týždne neskôr na ďalších 10 miliónov kusov za 43,4 milióna eur, neskôr ešte dve zmluvy na ďalšie testy spolu za viac ako 520-tisíc eur.Celkovo sa spoločnosť v minulom roku zaviazala dodať Správe štátnych hmotných rezerv 10 miliónov 700-tisíc testov na COVID-19 za takmer 46,9 milióna eur.V tomto roku štát zmenil dodávateľa kórejských antigénových testov výrobcu SD Biosensor . Trnavskú spoločnosť Eurolab Lambda nahradila pobočka farmaceutického koncernu Roche , dôvodom bola cena.Mimoparlamentné strany Spolu Dobrá voľba v čase podpisu zmlúv na dodanie antigénových testov upozornili, že Eurolab Lambda má v Sociálnej poisťovni dlh 17-tisíc eur. Spoločnosť tento dlh dva dni pred podpisom zmluvy na 10 miliónov testov uhradila.Predseda Smeru – SD Robert Fico vlani tvrdil, že firma je napojená na ľudí z vládnej koalície, konkrétne na rodinu vtedajšieho premiéra Igora Matoviča , ľudí blízkych Richardovi Sulíkovi a strane Sme rodina Eurolab Lambda, a.s., sa dodávkam tovaru pre oblasť diagnostiky v zdravotníctve zaoberá dlhodobo.