Dodávka plná migrantov sa zrazila s nákladným autom, jeden mŕtvy

Skopje 24. augusta (TASR) - Dvadsaťročný migrant z Bangladéša zahynul a 12 ďalších utrpelo zranenia, keď sa dodávka preplnená migrantmi zrazila v piatok popoludní na hlavnej ceste na juhu Severného Macedónska s nákladným autom a začala horieť. Píše o tom agentúra AP s odvolaním na sobotné informácie severomacedónskej polície.K havárii, pri ktorej dodávka s 13 migrantmi narazila do zadnej časti nákladného automobilu, došlo neďaleko mesta Demir Kapija. Desiati migranti boli Pakistanci a zvyšní traja Bangladéšania.Štyroch vážne zranených utečencov hospitalizovali v hlavnom severomacedónskom meste Skopje a ďalších ôsmich previezli do nemocnice v meste Kavadarci. Vodič dodávky prevážajúcej ázijských migrantov z miesta nehody ušiel.Predpokladá sa, že migranti prešli na územie Severného Macedónska nelegálne z Grécka a zaplatili pašerákom ľudí, aby ich prepravili cez Srbsko ďalej na sever do bohatej Európy, analyzuje AP.