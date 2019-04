Dodávky ropy do Slovnaftu budú obnovené v polovici mája

Na archívnej snímke pracovník obsluhuje priepustný ventil v skladových priestoroch rafinérie akciovej spoločnosti Slovnaft v Bratislave 23. augusta 2018. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. apríla (TASR) - Dodávky ropy do bratislavskej rafinérie Slovnaft budú obnovené v polovici mája. Vyplýva to z dohody, ktorú v utorok v Budapešti uzavreli spoločnosti skupiny MOL, zástupcovia ruského ministerstva energetiky a prepravcovia ropy Transpetrol, Ukrtransnafta a Transnefť. TASR o tom informoval hovorca spoločnosti Slovnaft Anton Molnár.uviedol Molnár.dodal hovorca.Pozastavenie dodávok ropy spôsobilo jej znečistenie. Problém vznikol minulý týždeň, keď neidentifikovaný ruský výrobca kontaminoval ropu veľkým množstvom organických chloridov, ktoré sa zvyčajne používajú na zvýšenie produkcie ropy, ale musia sa odstrániť pred odoslaním ropy odberateľom, pretože môžu zničiť rafinérske zariadenia. Znečistenie bolo odhalené na súkromnom termináli Samara Transnefť, odkiaľ sa ropa dodáva do systému Družba. Do tohto terminálu prúdi ropa od mnohých malých producentov. Ich mená ruská strana nezverejnila, ale vyšetrovatelia už údajne prehľadali niekoľko súkromných spoločností v meste Samara.