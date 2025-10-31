Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 31.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Aurélia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

31. októbra 2025

Dodávky Tomahawkov Ukrajine by nemali negatívny vplyv na americké zásoby, ukázalo hodnotenie Pentagonu


Tagy: vojna na Ukrajine

Pentagon nevidí prekážky na dodanie rakiet Tomahawk Ukrajine po tom, ako vyhodnotil, že by to nemalo negatívny vplyv na americké zásoby. Konečné ...



Zdieľať
australia_us_tomahawk_missiles_48251 676x451 31.10.2025 (SITA.sk) - Pentagon nevidí prekážky na dodanie rakiet Tomahawk Ukrajine po tom, ako vyhodnotil, že by to nemalo negatívny vplyv na americké zásoby. Konečné politické rozhodnutie tak ponechal v rukách prezidenta Donalda Trumpa. Ako referuje web CNN, uviedli to traja americkí a európski predstavitelia oboznámení s touto záležitosťou.


Americký generálny štáb informoval Biely dom o svojom hodnotení začiatkom októbra, tesne predtým, ako sa Trump stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Rakety Tomahawk majú dolet približne 1 600 kilometrov.

Trump otázku rakiet úplne nestiahol zo stola, uviedli zdroje pre CNN, a americká administratíva vypracovala plány na ich rýchle dodanie Ukrajine, ak by Trump vydal rozkaz.


Zdroj: SITA.sk - Dodávky Tomahawkov Ukrajine by nemali negatívny vplyv na americké zásoby, ukázalo hodnotenie Pentagonu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Rekreačná lokalita Kamzík prešla obnovou, získala atypickú autobusovú zastávku aj viac miest na sedenie – FOTO
<< predchádzajúci článok
Katolícka cirkev si 1. novembra pripomína Sviatok všetkých svätých

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 