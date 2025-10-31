|
Piatok 31.10.2025
Úvodná strana
|
31. októbra 2025
Dodávky Tomahawkov Ukrajine by nemali negatívny vplyv na americké zásoby, ukázalo hodnotenie Pentagonu
Tagy: vojna na Ukrajine
Pentagon nevidí prekážky na dodanie rakiet Tomahawk Ukrajine po tom, ako vyhodnotil, že by to nemalo negatívny vplyv na americké zásoby. Konečné ...
31.10.2025 (SITA.sk) - Pentagon nevidí prekážky na dodanie rakiet Tomahawk Ukrajine po tom, ako vyhodnotil, že by to nemalo negatívny vplyv na americké zásoby. Konečné politické rozhodnutie tak ponechal v rukách prezidenta Donalda Trumpa. Ako referuje web CNN, uviedli to traja americkí a európski predstavitelia oboznámení s touto záležitosťou.
Americký generálny štáb informoval Biely dom o svojom hodnotení začiatkom októbra, tesne predtým, ako sa Trump stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Rakety Tomahawk majú dolet približne 1 600 kilometrov.
Trump otázku rakiet úplne nestiahol zo stola, uviedli zdroje pre CNN, a americká administratíva vypracovala plány na ich rýchle dodanie Ukrajine, ak by Trump vydal rozkaz.
Zdroj: SITA.sk - Dodávky Tomahawkov Ukrajine by nemali negatívny vplyv na americké zásoby, ukázalo hodnotenie Pentagonu © SITA Všetky práva vyhradené.
