Dodok a Mirgorodský na MEJ s prehľadom do semifinále C1 do 23 rokov

Liptovský Mikuláš 4. júla (TASR) - Slovenskí vodnoslalomári Martin Dodok a Marko Mirgorodský postúpili do semifinále na ME juniorov a do 23 rokov. Vo štvrtkovej kvalifikácii C1 do 23 rokov zvíťazil Dodok, Mirgorodský bol tretí so stratou 0,89 sekundy, keď obaja predviedli čistú jazdu.Druhé kolo kvalifikácie, so začiatkom od 15.47, musel absolvovať Marek Riegel, ktorý dostal štyri trestné sekundy a skončil na 29. priečke s mankom 16,05 s na víťaza.