Dohoda o brexite je podľa Mayovej stále dosiahnuteľná

Londýn/Dublin 15. októbra (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová v pondelok povedala, že dohoda o tzv. brexite medzi Londýnom a Bruselom je stále, a to i napriek mŕtvemu bodu, v ktorom sa ocitla pre otázku hranice medzi Írskou republikou a britskou provinciou Severné Írsko. Informovala o tom tlačová agentúra AP.povedala Mayová podľa agentúry Reuters poslancom britského parlamentu. Podľa premiérky nie sú Británia a EÚ pri rokovaniach od seba také vzdialené, pričomje jasný už vo väčšine oblastí, rozpor však pretrváva v otázke írskej hranice.Predstavitelia EÚ trvajú na tom, že nesmie vzniknúť režim tzv. tvrdej hranice medzi Severným Írskom a Írskou republikou. Brusel si predstavuje možnosť zotrvania Severného Írska v colnej únii s EÚ, Londýn tento scenár vylúčil, Mayová však v pondelok uviedla, že obe strany teraz rokujú o "colnom riešení pre celé územie Spojeného kráľovstva", v rámci ktorého by Británia naďalej ostala colným partnerom EÚ. Londýn takéto riešenie vníma len ako dočasné.Írsky premiér Leo Varadkar medzičasom varoval, že finalizácia dohody o brexite by sa mohla uskutočniť v novembri či dokonca až v decembri. Spochybnil pritom optimistické očakávania, že takúto dohodu sa podarí dosiahnuť ešte tento týždeň na summite EÚ v Bruseli.povedal Varadkar podľa denníka Irish Times v pondelok popoludní novinárom v Dubline.povedal ďalej írsky premiér.Varadkar dodal, že výsledok "bez dohody" by bolpre EÚ, avšak celkom katastrofický pre Spojené kráľovstvo. Vyjadril istotu, že britská vláda má dostatočnú motiváciu, aby neskončila "bez dohody".