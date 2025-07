Dohoda s USA o clách by sa podľa Francúzska mohla dosiahnuť tento víkend

5.7.2025 (SITA.sk) - Francúzsky minister financií Éric Lombard dúfa, že Európska únia dosiahne s Washingtonom dohodu o clách „tento víkend“. „O clách by sa mohlo rozhodnúť tento víkend,“ povedal Lombard v sobotu. „Ak nie, Európa bude nepochybne musieť reagovať ráznejšie, aby obnovila rovnováhu,“ vyhlásil.Ak sa dohoda nedosiahne do 9. júla, základné americké clo na dovoz z Európskej únie sa zdvojnásobí na úroveň 20 percent. Americký prezident Donald Trump pritom v jednom momente hrozil zavedením až 50-percentných ciel.Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo štvrtok uviedla, že Brusel sa snaží o rámcovú dohodu, čo by znamenalo, že by boli potrebné ďalšie rokovania o detailoch.