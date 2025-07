Dohoda s USA o clách prináša slovenským firmám čiastočnú úľavu

Zároveň však zdôrazňujeme, že takýto významný dokument by si vyžadoval pokrokovejší výsledok a väčšie ústupky, čo však nie je zlyhaním európskej strany, ale obmedzenej ochoty k ústupkom zo strany partnera," konštatovala AZZZ.

28.7.2025 (SITA.sk) - Slovenské firmy si môžu vydýchnuť, ale len čiastočne. Po oznámení dohody na 15-percentných amerických clách voči Európskej únii to konštatujú zamestnávatelia z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) . Pre Slovensko, ktoré patrí medzi najotvorenejšie a najexportnejšie ekonomiky v EÚ, má táto dohoda podľa slovenských zamestnávateľov zásadný význam.„Aj keď sa podarilo odvrátiť najvážnejšiu hrozbu v podobe 30 % ciel, dohodnutých 15 % stále predstavuje pre exportne orientované firmy citeľný zásah do nákladov a konkurencieschopnosti. Očakávali sme ambicióznejšiu dohodu s nižšími clami, ktorá by viac reflektovala riešenie kľúčových otázok ako aj potrebu predvídateľnosti a stability podnikateľského prostredia. Keďže nemáme k dispozícii úplné znenie tejto dohody, nie je zatiaľ možné posúdiť jej celkový rozsah," podotkla AZZZ.Pre firmy bude teraz podľa nich kľúčové efektívne optimalizovať svoje náklady tak, aby dokázali vyrovnať zvýšené výdavky.„Oceňujeme úsilie európskych vyjednávačov, na čele s podpredsedom Európskej komisie Marošom Šefčovičom , ktorí sa zaslúžili o dosiahnutie dohody a odvrátenie obchodnej eskalácie.