Dohodne sa Taraba s koalíciou a podporí budúcoročný rozpočet? Nezaradený poslanec opäť diskusiu spojil s témou predčasných volieb

Historicky najvyšší deficit

Financovanie prorodinnej politiky

26.10.2022 (Webnoviny.sk) - Nezaradený poslanec a predseda strany Život – Národná strana (Život-NS) Tomáš Taraba v súčasnosti nevie povedať, či on a poslanci za stranu Život-NS Štefan Kuffa Filip Kuffa zahlasujú za návrh o štátnom rozpočte.Pre agentúru SITA uviedol, že sa na návrh zatiaľ detailne nepozeral. Zároveň však tvrdí, že v súvislosti so štátnym rozpočtom je potrebné sa rozprávať o predčasných voľbách.Taktiež tvrdí, že „iba blázon by súhlasil s tým, aby bolo Slovensko rok a pol bez rozpočtu. Podľa môjho názoru je deficit 8 miliárd prehnane veľký."Taraba upresnil, čo vníma ako negatívnu stránku návrhu o štátnom rozpočte. „Je to rozpočet, ktorý má historicky najvyšší deficit a táto téma je na Slovensku problém posledné tri roky, pretože každý rok je vyšší a vyšší. Budem sa pozerať na to, do akej miery je deficit reálny a je v tejto výške potrebný," informoval predseda Život-NS.Taraba ďalej nechce, aby sa v budúcnosti sťažovalo podnikateľské prostredie tým, že budú vytvárať priestor na rapídne zvyšovanie daní pre deficity. Za otáznu poslanec pokladá mieru financovania zdravotníctva.„Mám mať najbližšie dni stretnutia s ľuďmi z tohto sektoru, aby som si urobil názor na to, či to je podfinancované, alebo naopak. Nie je mi úplne jasné, ako to je nastavené a záver si urobím v najbližších dňoch," povedal. Taktiež uviedol, že pri výške deficitu a celkovej výške rozpočtu by považoval za neprijateľné, keby bol segment zdravotníctva podfinancovaný.Za pozitívne pokladá položky týkajúce sa prorodinnej politiky. „Historicky prvýkrát položky výrazným spôsobom riešia prorodinnú politiku. Sú tam predpokladané príspevky takmer do výšky 200 eur na dieťa každý mesiac. Pozitívne je tam i zvyšovanie valorizácií v rôznych segmentoch spoločnosti, po ktorom aj opozícia dlhodobo volá," priznal Taraba.Predseda parlamentného finančného výboru za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Marián Viskupič v utorok (25. októbra) na tlačovej konferencii povedal, že súčasný vládny návrh rozpočtu je pre nich nepriechodný. Taktiež vyjadril nízku šancu na zmysluplnú komunikáciu, ktorá by viedla k úprave čísiel v rozpočte.Strana SaS kritizuje vysoké výdavky a vysoký deficit verejných financií. Podpredseda strany SaS Branislav Gröhling zase nesúhlasí s tvrdením, že ak neprejde rozpočet schvaľovaním v parlamente, bude to vina SaS.„Práve Eduard Heger uprednostnil menšinovú vládu pred normálnou vládou bez Igora Matoviča (obaja OĽaNO),“ uviedol Gröhling. A ako doplnil, práve premiér by mal o rozpočte rokovať s parlamentom a nenechávať ho na náhodu.