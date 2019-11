DOHRÝZOL HO: V Strážovských vrchoch napadol medveď poľovníka

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Domaniža 25. novembra (TASR) – Medveď napadol v nedeľu (24. 11.) dopoludnia 54-ročného poľovníka v Strážovských vrchoch v katastri obce Domaniža (okres Považská Bystrica). S dohryzenými nohami skončil v nemocnici.Ako TASR informoval starosta Domaniže František Matušík, k udalosti došlo v lokalite Stráň na obcou, dvaja poľovníci so psom dohľadávali postreleného diviaka. Poľovníci sa rozdelili a na jedného z nich zaútočil z húštiny medveď.povedal Matušík s tým, že poľovník mal so sebou zbraň, no útok medveďa bol taký rýchly, že ju nestihol použiť.Podľa starostu dôvodom môže byť aj mierna zima, začiatkom decembra už býva sneh, medvede sú nervózne, že nemôžu zimovať a možno i preto sa chovajú tak, ako sa chovajú. „zdôraznil starosta.Zraneného poľovníka previezli do považskobystrickej nemocnice. Podľa jej riaditeľa Igora Steinera je poľovník v stabilizovanom stave, mimo ohrozenia života.