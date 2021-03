Dojímavý príbeh Umenie pretekať v daždi

Jej úspech bol obrovský, preložili ju do 38 jazykov, predalo sa vyše 6 miliónov kusov a kniha sa držala v rebríčku bestsellerov The New York Times rekordných 156 týždňov. Pred pár rokmi knihu aj sfilmovali, ale rozhodne si ju radšej prečítajte.

Umenie pretekať v daždi od amerického autora Gartha Steina je nesmierne citlivý príbeh verného psa Enza, ktorý cez svojho pána, automobilového pretekára Dennyho rozpráva o živote, komentuje svet ľudí a najmä nám približuje Dennyho rodinu. To všetko na pozadí automobilových pretekov.

„Je to príbeh automobilového pretekára Dennyho, o veľkých prekážkach v jeho živote a ako ich napokon prekoná uplatnením rovnakých pravidiel, ktoré mu prinášajú úspech na pretekoch. Dúfam, že si túto knihu užijete podobne ako milióny čitateľov na celom svete,“ odkazuje americký autor Garth Stein slovenským čitateľom.

Pozrite si celé jeho video:



Umenie pretekať v daždi z vydavateľstva Ikar poteší každú čitateľskú dušu: všetkých, čo majú psíka, lebo Enzo je úžasný a verný kamarát. A vlastne aj tých, čo psa nemajú a možno budú chcieť takého ako je Enzo J Príbeh si užijú všetci fanúšikovia automobilových pretekov, pretože v nej nájdu množstvo pikošiek a zaujímavostí. Napokon, Garth Stein sám pretekal, kým nemal nehodu práve v daždi a kvôli zraneniam musel skončiť.

A napokon kniha sa zapáči aj všetkým ženám, ktoré možno konečne pochopia, čo tí chlapi vidia na jazdení F1 a ako sa na preteky v telke dokážu dívať dve či tri hodiny.

O knihe sa rozprávali aj v najnovšom knižnom podcaste. Moderátor Milan Buno vyspovedal športového komentátora Števa Eiseleho, ktorý žije Fjednotkou a kniha sa mu nesmierne páčila. „Z knihy je krásne cítiť, že Garth Stein má svoje skúsenosti z motošportu a podáva tie zážitky naozaj ľudskou rečou. No a to spojenie s verným psom Enzom, do toho rodinný príbeh...to je vlastne komplexná emócia, ktorú vám táto kniha prinesie,“ tvrdí v podcaste Števo Eisele.

Milan Buno, knižný publicista