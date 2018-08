DOKÁZAL TO: Vojak prežil takmer týždeň na štíte sám a v mraze

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Wellington 3. augusta (TASR) - Austrálskeho vojaka zachránili z novozélandského štítu Mount Aspiring vysokého 3033 metrov, na ktorom prežil týždeň v teplotách pod bodom mrazu. V piatok o tom informovali záchranné služby.Tie z tejto hory pokrytej snehom, ležiacej na novozélandskom Južnom ostrove, zachránili 29-ročného skúseného horolezca Terryho Harcha. Záver misie za pomoci troch vrtuľníkov bol podľa slov záchranárov bleskový.Vrtuľníky odviezli z hory aj štyroch záchranárov, ktorí vyliezli k Harchovi o deň skôr, a tiež dvoch ďalších záchranárov, ktorí boli na ceste k nemu.Harch sa priviezol autom do blízkosti Mount Aspiringu minulý týždeň v piatok (27. júla), jeho cieľom bolo vyliezť na štít. Podľa očakávania sa mal vrátiť v pondelok 30. júla, uviedli úrady. Kamarát však nahlásil jeho nezvestnosť a Harch vystrelil v pondelok napoludnie núdzovú svetlicu.Úrady dodali, že vojak vyhrabal do snehu jaskyňu, aby prežil. Potom ho už vo štvrtok spozorovali záchranári, ktorí ho videli stáť a mávať. Popoludní k nemu dorazili. Muž utrpel menej závažné omrzliny a previezli ho do nemocnice v meste Dunedin, píšu agentúry AP a DPA.Vojak strávil na hore sám a v mraze takmer sedem dní; musel znášať vietor s rýchlosťou 60 kilometrov za hodinu a husté sneženie. Keďže zlé počasie bránilo okamžitej záchrane, skupina záchranárov, ktorá k nemu vyliezla, ho neopustila. Poskytla mu teplé oblečenie, stan, potraviny a ďalšie vybavenie. Celá skupina tak poslednú noc na hore zostala v teple a suchu.pochválil vojaka člen pátracej a záchrannej služby Geoff Lunt.