Dokazuje si, že je šikovnejší ako Hlas-SD, pustil sa Pellegrini do Fica

16.9.2021 - Neochota strany Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) podpísať sa pod návrh na odvolanie premiéra Eduarda Hegera znamená mesiac alebo dva, ktoré chce dať Robert Fico tejto vláde. Na tlačovej besede to povedal predseda strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini.Hlas-SD dopoludnia informoval, že začne zbierať podpisy na vyslovenie nedôvery vláde Eduarda Hegera (OĽaNO). Zároveň oznámil, že iba odvolanie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (nom. SaS) nestačí, a preto strana sťahuje návrh, o ktorom mal dnes podvečer rokovať parlament. Za nedostatočné tiež Pellegrini označil odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO).Na tento postup Hlasu-SD reagoval šéf Smeru-SD, ktorý to označil za veľkú chybu. Naopak, Pellegrini povedal, že koalícia by podržala Kolíkovú a aj Mikulca. „To ste už videli, aby sa koalícia zbavovala svojho ministra cez parlament?“ spýtal sa Pellegrini.„Dnes sa baviť len o Kolíkovej alebo Mikulcovi je smiešne,“ mienil líder Hlasu-SD a doplnil, že treba „ísť po krku celej vláde“. Podľa neho si chce Fico dokazovať, že je šikovnejší. „Nie sme tu na to, aby sme robili politiku Roberta Fica,“ zdôraznil Pellegrini s tým, že Fico má verejnosti oznámiť, že nechce podpísať návrh Hlasu-SD na odvolanie celej vlády.