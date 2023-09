Doklad o zotrvaní na SR pôsobí ako „pull faktor“. Novela zákona má uľahčiť vyhosťovanie nelegálnych migrantov

Slovensko sa stane menej atraktívne

Parlament by mal novelu v prípade schválenia vládou prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Účinnosť má nadobudnúť dňom vyhlásenia z dôvodu, aby bolo možné neodkladne začať zavádzať navrhnuté opatrenia na zníženie počtu nelegálnych migrantov ako aj odložené výkony rozhodnutia o administratívnom vyhostení štátnych príslušníkov tretích krajín.





5.9.2023 (SITA.sk) - Policajti nebudú vydávať doklad o zotrvaní na území Slovenskej republiky každému nelegálnemu cudzincovi, ktorého nie je možné vyhostiť, najmä nie cudzincovi, ktorý migruje cez územie SR do iného štátu.Vyplýva to z návrhu novely zákona o pobyte cudzincov, ktorým by sa mala v stredu 6. septembra zaoberať vláda a ktorý má uľahčiť vyhosťovanie nelegálnych migrantov ako aj odradzovať ďalších od príchodu.Spomenutým opatrením týkajúcim sa dokladov o zotrvaní sa Slovensko podľa návrhu pre migrantov stane menej atraktívne, čo by malo znížiť počet prichádzajúcich.Vydávanie dokumentu totiž podľa Ministerstva vnútra SR pôsobí ako „pull faktor“ na nelegálnych migrantov putujúcich po balkánskej trase.„Nelegálna migrácia na území SR neustále narastá, pričom v období od januára 2023 do júla 2023 bolo na území Slovenska zadržaných 17 529 cudzincov, čo v porovnateľnom období roku 2022 predstavuje nárast o 15 611 zadržaných cudzincov. V rámci tohto trendu enormného rastu naďalej dominuje nelegálna sekundárna tranzitná migrácia zo západobalkánskej trasy, kde evidujeme nárast o 1 062,3 percenta, čo predstavuje až 16 934 zadržaných cudzincov," zdôvodňuje návrh novely rezort vnútra.Novela takisto navrhuje vypustiť ustanovenie zákona, na základe ktorého je na čas trvania mimoriadnej situácie pozastavené vykonávanie rozhodnutí o administratívnom vyhostení štátnych príslušníkov tretích krajín z územia SR, resp. z územia členských štátov Európskej únie „Uvedené ustanovenie bolo do zákona o pobyte cudzincov zavedené z dôvodu obmedzenia cestovania, resp. presunu osôb do tretích krajín počas pandémie COVID-19 (najmä leteckou dopravou) a s tým spojenými protipandemickými opatreniami, ktoré znemožňovali výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení do krajín návratu," vysvetlilo ministerstvo vnútra.Dodal, že pri zavedení tohto ustanovenia do zákona o pobyte cudzincov nebolo možné predpokladať, ako dlho mimoriadna situácia potrvá.„Vzhľadom na zlepšenie pandemickej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19 a zrušenie takmer všetkých obmedzení, je v súčasnej dobe možné realizovať tieto nútené odsuny. Keďže mimoriadna situácia na našom území stále pretrváva, zrušenie tohto ustanovenia umožní policajnému útvaru bezodkladne zrealizovať výkon rozhodnutia o administratívnom vyhostení všetkých cudzincov, u ktorých to v súčasnosti nie je možné," uvádza rezort vnútra.Návrh obsahuje aj opatrenie, ktorým sa má výrazne znížiť počet správnych konaní a uvoľniť tým kapacity na boj proti nelegálnej migrácii.Konkrétne ide o to, že polícia nezačne konanie vo veci administratívneho vyhostenia v prípadoch, keď sa rozhodnutie o administratívnom konaní pre prekážky nemôže reálne vykonať.