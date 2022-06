Dokončenie reformy verejnej správy by podľa SK8 prispelo k zvýšeniu decentralizácie Slovenska, vydala sa nová publikácia (video)

Čas na načrtnutie ďalších krokov

Prispievanie k modernizácii Slovenska

6.6.2022 (Webnoviny.sk) - Dokončenie reformy verejnej správy by prispelo k zvýšeniu decentralizácie Slovenska, tvrdia členovia združenia SK8 . Kľúčové bude podľa nich aj posilnenie fiškálnej autonómie samosprávnych krajov.Informovala o tom Kancelária SK 8 pri príležitosti vydania novej publikácie s názvom 20 rokov samosprávnych krajov na Slovensku 2001-2021.„Po 20 rokoch od vzniku samosprávnych krajov je čas na reflexiu i na načrtnutie ďalších krokov. Vydaním tejto publikácie chceme prispieť k zlepšeniu pochopenia postavenia a významu samosprávnych krajov vo fungovaní štátu a vo verejnej mienke. Veď župy denne zabezpečujú služby pre obyvateľov, ktorí jazdia po cestách II. a III. triedy, cestujú prímestskými autobusmi alebo navštevujú stredné školy či zariadenia sociálnych služieb. Prirodzene sme sa venovali aj financovaniu žúp, ktoré je jednozdrojové, čo je v kontexte jednostranne prijímaných vládnych a poslaneckých návrhov dlhodobo neudržateľné,“ uviedol predseda združenia samosprávnych krajov SK8 a trnavský župan Jozef Viskupič Podľa prezidenta IVO a ko-editora publikácie Grigorij Mesežnikova , „príbeh samosprávnych krajov je pevnou súčasťou pokračujúceho príbehu demokratizácie a decentralizácie Slovenska. Teší ma, že sme pri príprave novej nadčasovej publikácie skĺbili akademickú expertízu so skúsenosťami z regionálnej praxe. Uvádzame ju symbolicky v roku, keď sa uskutočnia voľby do orgánov samospráv“.Na publikácii sa podieľali odborníci z oblasti histórie, politických vied, sociológie či ekonómie ako León Sokolovský, Daniel Klimovský, Tomáš Černěnko, Ján Marušinec či Alexander Duleba „Je ľahké odsúdiť nový prvok v systéme a volať po ďalšej revolúcii. Na jednej strane sa treba zamyslieť, v akých podmienkach a politických kontextoch samosprávne kraje vznikali. Na strane druhej oceňujem, že najmä v ostatných rokoch si samosprávne kraje našli miesto vo viacúrovňovom riadení štátu. V publikácii však ponúkame aj podnety na diskusiu k zlepšeniu ich fungovania, čo môže prispieť k modernizácii Slovenska ako pevnej súčasti Európskej únie," uzavrel Daniel Klimovský.