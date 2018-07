Dolár je podľa MMF nadhodnotený, kurz jüanu je v súlade s fundamentmi

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 24. júla (TASR) - Americký dolár je nadhodnotený, tvrdí Medzinárodný menový fond (MMF).Hodnota čínskeho jüanu je naopak v súlade s fundamentmi. V globálnom meradle je takmer polovica platobných bilancií extrémna, čo zvyšuje riziká ohrozujúce rast a obchodné napätia. Uviedol to MMF vo svojej výročnej správe External Sector Report, ktorá analyzuje výmenné kurzy a deficity a prebytky bežných účtov platobnej bilancie.Schodky a prebytky bežných účtov platobnej bilancie sa podľa MMF čoraz viac koncentrujú v rozvinutých ekonomikách.Správa vychádzala z údajov a prognóz MMF zverejnených 22. júna. Čínsky jüan však počas uplynulých týždňov výrazne oslabil z dôvodu eskalácie obchodného sporu medzi USA a Čínou. Jeho kurz v utorok klesol na 13-mesačné minimum 6,8295 CNY/USD. Peking totiž signalizoval ďalšie monetárne uvoľnenie, aby podporil ekonomiku v čase colnej vojny s USA.MMF odhaduje, že prebytok bežného účtu platobnej bilancie Číny vlani mierne vzrástol na 1,7 % hrubého domáceho produktu (HDP), a zaradil Čínu medzi krajiny s extrémnymi platobnými bilanciami.Ďalšími štátmi s nadmernými prebytkami bežného účtu platobnej bilancie podľa MMF sú Nemecko, Južná Kórea, Holandsko, Švédsko a Singapur. Fond zaradil medzi krajiny s nadmernými deficitmi bežného účtu platobnej bilancie napríklad USA, Britániu, Turecko a Argentínu.MMF odhaduje, že americký dolár bol vlani nadhodnotený o 8 % až 16 % v porovnaní s úrovňami, ktoré by boli v súlade so strednodobými fundamentmi.