Doležaj bude k dispozícii reprezentácii na predkvalifikáciu ME

Bratislava 13. mája (TASR) - Slovenská basketbalová reprezentácia sa v stretnutiach predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2021 bude môcť spoľahnúť aj na služby 21-ročného krídelníka Mareka Doležaja. Pre bývalého hráča Karlovky by to mal byť reprezentačný debut medzi mužmi, doteraz si obliekal národný dres vo všetkých mládežníckych kategóriách – do 16, 18 a 20 rokov.Situácia pred niekoľkými mesiacmi však bola úplne odlišná. Doležaj dostal trest od Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) na osem zápasov za to, že počas leta nebol k dispozícii reprezentácii. Všetko sa zmenilo s príchodom Žana Tabaka na post trénera slovenskej reprezentácie, resp. so zmenou Disciplinárneho poriadku SBA.Hráč americkej univerzity Syracuse tak leto strávi v bratislavskej Eurovia aréne na Pasienkoch, kde bude mať rozložený tréningový tábor mužská reprezentácia.vyjadril sa Doležaj pre web syracuse.com.Všetko podliehalo podľa jeho slov najskôr schváleniu realizačným tímom Syracuse. Až po pozitívnej odpovedi bolo jasné, že k účasti v reprezentácii mu už nestojí nič v ceste.prezradil detaily kouč tímu Jim Boeheim.Syracuse absolvuje v strede augusta turné po Taliansku, kde ho čaká séria zápasov s miestnymi družstvami. Ešte predtým však Doležaj pomôže slovenskej reprezentácii v predkvalifikácii ME 2021. Súperom zverencov trénera Žana Tabaka budú Cyprus a Rumunsko.