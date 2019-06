Dôležitá informácia pre starostov obcí. Len 4 kroky stačia a zbavíte sa ojazdených pneumatík

Ako to funguje?



Požiadajte výrobcu alebo OZV - Organizáciu zodpovednosti výrobcov o zaslanie

Zaregistrujte sa u výrobcu alebo OZV do systému na základe zmluvy.

Upravte svoje VZN (všeobecne záväzné nariadenie) a doplňte do neho miesto, ktoré bude určené na odovzdanie - zber odpadových pneumatík.

Informujte občanov, že majú možnosť odovzdať ojazdené – odpadové pneumatiky aj na mieste určenom obcou



Ak sa vo Vašej obci alebo meste nenachádza vhodný distribútor- predajca alebo pneuservis, pre spätný zber ojazdených - odpadových pneumatík, podľa ustanovení Zákona o odpadoch máte právo požiadať o uzatvorenie zmluvy o spätnom zbere odpadových pneumatík s výrobcom alebo OZV.ktorá vždy po zozbieraní istého počtu odpadových pneumatík zašle určené vozidlo, ktoré odvezie nepotrebné pneumatiky do spracovateľského závodu a tam z nich vyrobia nové výrobky – napr. protišmykové podlahy pre výrobné haly, protihlukové pásy v doprave a pod.Ako uvádza Ing. Peter Gallovič zo spoločnosti EPA, zaoberajúcej sa environmentálnym poradenstvom "Spätný zber odpadových pneumatík prostredníctvom distribútorov (obchodník alebo pneuservis) je v zákone o odpadoch prioritou, nakoľko sa predpokladalo, že je prirodzené, že občan starú a nepotrebnú pneumatiku odnesie do predajne, kde kupuje novú, alebo do pneuservisu, kde si dáva vymieňať pneumatiky. Nakoľko prax ukázala, že u nás to nie je vždy prirodzené bolo potrebné umožniť aj spätný zber cez obce a nimi ustanovené miesta. Iniciatíva OZV ELTMA je príkladom toho, ako by mali výrobcovia reagovať na vzniknuté environmentálne výzvy."Organizácia zodpovednosti výrobcov pneumatík ELTMA už dlhšie šíri povedomie o právach spotrebiteľov a povinnostiach zberných miest, výrobcov a dovozcov pneumatík. Komunikuje nielen dôležitý Zákon o odpadoch č. 79/2015 , ale pravidelne informuje širokú verejnosť o dôležitosti vhodného spôsobu odovzdania odpadových pneumatík, spôsobe spracovania a plnenia povinností výrobcov. Týmto chce predchádzať aj situáciám, kedy odpadové pneumatiky končia nesprávne v lese, kde škodia životnému prostrediu. Podľa slov Ing. Radima Filáka, konateľa spoločnosti ELTMA " Aj po viac ako dvoch rokoch účinnosti nového Zákona o odpadoch sa ukazuje, že verejnosť nevie o svojich právach a naopak ani časť distribútorov pneumatík si nie je istá svojimi zákonnými povinnosťami. Spoločnosť ELTMA by preto rada obom stranám pomohla – motoristov chce kontinuálne informovať o ich spotrebiteľských právach a distribútorom a obciam podať pomocnú ruku."Viac informácií nájdete aj na www.eltma.sk OZV ELTMA je nezisková organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorá umožňuje plnenie povinností výrobcov a dovozcov pneumatík transparentne a za nediskriminačných podmienok. Pomáha distribútorom plniť povinnosť spätného zberu pneumatík, a to spoľahlivo a bezplatne.Inzercia