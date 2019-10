Dôležitosť kúpy domácich výrobkov sa stala celospoločenskou témou

Bohumila Tauchmannová, archívna snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. októbra (TASR) – Dôležitosť nakupovania domácich výrobkov sa stala celospoločenskou témou. Viac ako 60 % ľudí sa rozpráva o vplyvoch nákupného patriotizmu na kvalitu života. Uviedla to v pondelok autorka projektu Kvalita z našich regiónov a kampane Národných dní na podporu ekonomiky Slovenska Bohumila Tauchmannová na úvod šiesteho ročníka Národných dní na podporu ekonomiky Slovenska. Začínajú sa v pondelok a potrvajú do 20. októbra.povedala Tauchmannová.Deväť z 10 slovenských kupujúcich vyhľadáva informácie dostupné na obaloch výrobkov.povedal na základe prieskumu jari 2019 riaditeľ divízie spotrebiteľského panelu pre CZ&SK Ladislav Csengeri z agentúry GfK. Z dlhodobého hľadiska pribúda kupujúcich s preferenciou k slovenským výrobkom, dodal.V súvislosti s potravinovou sebestačnosťou uviedla členka výkonného výboru Vidieckej platformy Anna Balková, že ju nezabezpečí pestovanie technických plodín.zdôraznila s tým, že treba zmeniť legislatívu a zabezpečiť dostupnosť pôdy pre malých a stredných poľnohospodárov. Cena malej prevádzkarne na spracovanie mlieka je 80.000 eur, uviedla príklad.S Tauchmannovou sa zhodli na tom, že menší slovenský producent nemá možnosť splniť podmienky obchodu, ktoré ten musí vyžadovať podľa legislatívy. Boli by to napríklad tzv. kútiky s lokálnymi potravinami, ktoré nemajú trvácnosť mliečnych výrobkov pol roka.Dlhoročným partnerom projektu je aj Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Približne 100 samospráv každý rok informuje občanov, aby sa zamýšľali nad tým, odkiaľ pochádza tovar a prečo je dôležité kupovať domáce výrobky.