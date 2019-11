Dôležitosť pravdy ako hodnoty si uvedomovali aj na hornej Orave

Ilustračná snímka z novembra 1989. Foto: TASR/Alexander Buzinkay Foto: TASR/Alexander Buzinkay

Trstená 28. novembra (TASR) – Slobodnú tlač a nezdevastovanú pravdu ako hodnotu žiadali pred 30 rokmi aj ľudia na hornej Orave. I keď bola Trstená počas Nežnej revolúcie podľa profesorky Márie Bielovej spiacim kráľovstvom, k prebudeniu došlo už koncom novembra v rámci celonárodného generálneho štrajku. Po počiatočných peripetiách sa k nemu pridali zamestnanci miestnej nemocnice, robotníci v závodoch ťažkého strojárstva a mnohí ďalší.zaspomínala si Bielová. O týždeň neskôr vycestovala do Bratislavy s cieľom presvedčiť sa o atmosfére a skontaktovať sa s niektorými priateľmi.V deň celonárodného generálneho štrajku, 27. novembra, zaklopala mladá zdravotná sestra na dvere riaditeľa nemocnice v Trstenej.priblížila pre TASR.Ešte v ten deň zamestnancov telefonicky oboznámili, že sa majú zísť v spoločenskej miestnosti, kde sa dohodli o zapojení do štrajku. Diskusia bola podľa Bielovej veľmi korektná a slušná, diskutovali ľudia, ktorým záležalo na dobrej veci. Zamestnanci dávali vedieť svojim blízkym, že vedeniu nemocnice oznámili účasť na generálnom štrajku. "" načrtla profesorka o novembrových udalostiach na Orave.Po štrajku začali Oravci pripravovať celoregionálny míting, spolupracovali pritom aj s Dolným Kubínom." dodala bývalá zdravotná sestra.Podľa Bielovej na počiatku mítingov ľudia prišli a vydržali tam aj dve a pol hodiny. S odstupom času si však myslí, že to skôr bola skôr zásluha vtedajšieho celospoločenského nadšenia ako záležitosť citu či rozumového hodnotenia. V prvých hodinách a dňoch, keď sa ešte nevedelo, ako to skončí, sa podľa profesorky dali do pohybu ľudia svedomia. Tridsať rokov po revolúcií však nemá pocit, že by vzrástol cit pre to spoločné.hovorí.Pre vtedajšiu zdravotnú sestru bol zo začiatku problém najmä striasť sa "z minulého režimu.uviedla.Priznáva však, že spočiatku mala o novom fungovaní na Slovensku idealistickú predstavu.zhodnotila Bielová s tým, že napriek tomu je za toto obdobie vďačná. S odstupom času sa však podľa nej udialo mnoho pozitívnych vecí, napríklad v školstve či v zdravotníctve. "skonštatovala.