Dolinková mala podľa opozície odstúpiť už dávno. Liberáli vyzývajú prezidenta, aby prijal jej demisiu (video)

Devastačný dopad na občanov

Logický krok ministerky

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Zúfalý stav slovenského zdravotníctva

Dolinková venovala najviac času sebe

Neakceptovateľný konsolidačný balíček

4.10.2024 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzýva prezidenta Petra Pellegriniho , aby prijal demisiu ministerky zdravotníctva Hlas-SD ). Na piatkovej tlačovej besede to uviedol poslanec Tomáš Szalay (SaS). Ako pripomenul predseda strany Branislav Gröhling , po jej odstúpení volali už v lete tohto roku.„Prezentovali sme päť dôvodov, pre ktoré ju mal Robert Fico Smer-SD ) už v lete odvolať. Bol to chaos vo Fakultnej nemocnici Trenčín , bankrot zdravotnej poisťovne, nesplnenie jednotlivých míľnikov v rámci Plánu obnovy a odolnosti, ambulantný sektor a jeho nedostupnosť, či ministerstvo, ktoré absolútne nemalo žiadnu víziu,“ uviedol predseda SaS s tým, že teraz k tomu pribudol aj ďalší dôvod, a to hroziace výpovede tisícov lekárov na celom Slovensku.Podľa Gröhlinga sa Dolinková absolútne nebila za svoj rezort a v piatok aj verejne priznala, že vo štvrtok v Národnej rade SR schválená konsolidácia bude mať devastačný dopad na občanov Slovenska a bude viesť ku kolapsu zdravotníctva.„Keď sme ako opozícia upozornili, aký je stav zdravotníctva, tak na nás útočili Fico, Andrej Danko (SNS) či Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a hovorili, že to nie je pravda. Ten Eštok, ktorého vlastná nominantka potvrdila naše slová,“ upozornil Gröhling a zdôraznil, že ministerka Dolinková dnes sama potvrdila, že obeťou konsolidácie budú nielen občania, ale aj slovenské zdravotníctvo.„Chcem vyzvať prezidenta, aby demisiu Dolinkovej prijal. Aby sme sa tu nehrali na to, že ju z veľkorysosti neprijme a dá jej druhú šancu. Ministerka je vo funkcii takmer rok, a tento rok sme v slovenskom zdravotníctve stratili,“ vyhlásil Szalay a súčasne vyzval premiéra Fica, aby na post ministra zdravotníctva dosadil niekoho, kto tomuto rezortu naozaj rozumie a má silu a odvahu robiť nevyhnutné opatrenia.Kresťanskí demokrati odstúpenie ministerky považujú za logický krok, ktorý „ukončil agóniu ministerky, ktorej záujmy záujmových skupín a neschopnosť prichádzať s riešeniami prerástli cez hlavu“. Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) súčasne verí, že pre dobro pacientov a zdravotníkov prevezme rezort rešpektovaná osobnosť, ktorá bude schopná hájiť záujmy pacientov a bude mať silnú politickú podporu v boji so záujmovými skupinami v rezorte.„Dolinková doplatila na nepripravenosť a zároveň chabý rešpekt v rámci celého rezortu, ktorý si nedokázala ani za rok svojho pôsobenia vybudovať,“ uviedol poslanec Peter Stachura (KDH).Hnutie upozornilo, že zdravotníctvo je v zúfalom stave aj kvôli minulým vládam Roberta Fica a bez angažovanosti premiéra nebude možno zaviesť systémové zmeny. Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka si myslí, že demisia Dolinkovej potvrdzuje, že Fico už nemá sily poriadne riadiť vládu.„Nevedel nášmu chorému zdravotníctvu pomôcť a spraviť z neho premiérsku tému, iba to trápenie mlčky celý rok sledoval,“ vyhlásil Šimečka s tým, že predseda vlády nemal ani silu odvolať ministerku, tak nakoniec odchádza sama. Podpredseda Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo Oskar Dvořák (PS) uviedol, že teraz bude kľúčové, aby Fico okamžite obsadil rezort zdravotníctva, pretože situácia je akútna a sú v nej ohrozené zdravie a životy občanov.„Ministerku Dolinkovú sme týždne vyzývali, aby vyvodila zodpovednosť za stratený rok v zdravotníctve. Keď jej jedinou odpoveďou boli výhovorky, podali sme s opozičnými partnermi výzvu na jej odvolanie. K jej odchodu muselo dôjsť, no krízovú situáciu to nijako nerieši,” dodal Dvořák a pripomenul napríklad kolaps kardiológie či pediatrie v trenčianskej nemocnici, ľahostajnosť k šíreniu baktérie v potrubiach a hroziace výpovede lekárov.Neprijateľné boli podľa neho aj ústupky konšpirátorovi Petrovi Kotlárovi (SNS), zrušenie zubných benefitov či zvyšovanie poplatkov. „Zdravotníctvo nie je prioritou tejto vlády,” zdôraznil Dvořák. Hnutie Slovensko je rovnako názoru, že demisia Dolinkovej mala prísť už dávno, pretože za rok vo funkcii nespravila nič pozitívne pre pacientov a zdravotníctvo.Podľa bývalého ministra zdravotníctva Mareka Krajčího sa Dolinkovej za rok podarilo mnoho v prospech biznisových hráčov, no veľmi málo v prospech pacientov. Ministerka podľa hnutia venovala vo svojej funkcii najviac času sebe, pričom prácu, ktorú mala robiť ako ministerka pre občanov, zanedbávala.„Nech sa šminkuje a fotečkuje niekde inde, nech jej zriadia aj ministerstvo modelingu, len nech sa odprace tam, kde na jej neschopnosť nebudú doplácať ľudia zdravím a životmi,” vyhlásil predseda hnutia Igor Matovič Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková podá v najbližších dňoch prezidentovi SR svoju demisiu. Oznámila to na piatkovom tlačovom vyhlásení. Ako uviedla, necíti podporu ani zo strany premiéra, ani zo strany koalície. Zdravotníctvo podľa nej nie je premiérskou témou. Konsolidačný balíček je podľa nej pre slovenské zdravotníctvo neakceptovateľný.