Dolinková si nebude uplatňovať mandát poslankyne v NR SR

Bývalá ministerka Zuzana Dolinková (Hlas-SD) po odchode z funkcie nenastúpi do Národnej rady (NR) SR. Svoj poslanecký mandát si nebude uplatňovať. Potvrdil to líder koaličnej strany Hlas-SD a šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok. Avizoval to už vo štvrtok (10. 10.) v rozhovore Otvorene s Annou Vargovou na Rádiu Slovensko.





"Môžem potvrdiť, že bývalá ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková oznámila poverenému predsedovi NR SR, že si nebude uplatňovať poslanecký mandát," uviedol Šutaj Eštok.Rozhodnutie Dolinkovej potvrdili aj z odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR. "Zuzana Dolinková vo štvrtok ráno písomne doručila podpredsedovi NR SR poverenému jej riadením Petrovi Žigovi oznámenie, že sa vzdáva mandátu poslankyne NR SR," priblížili.Exministerka už skôr na sociálnej sieti avizovala, že v tejto chvíli potrebuje získať istý odstup od politického kolotoča a tlaku, ktorému čelila. Deklarovala, že svoje ďalšie smerovanie ešte zváži a rozhodne sa.Dolinková bola do parlamentu zvolaná v minuloročných voľbách do NR SR. Kandidovala za stranu Hlas-SD z piateho miesta. Od začiatku volebného obdobia pôsobila na čele rezortu zdravotníctva. Vo funkcii skončila vo štvrtok, keď prezident SR Peter Pellegrini prijal jej demisiu.