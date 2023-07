Dolná komora ruského parlamentu schválila zvýšenie hornej vekovej hranice povinnej vojenskej služby na 30 rokov

Povinne slúžia jeden rok

Posilnenie síl na Ukrajine

25.7.2023 (SITA.sk) - Dolná komora ruského parlamentu v utorok dala zelenú návrhu zákona, ktorý predlžuje hornú vekovú hranicu pre povinnú vojenskú službu z 27 na 30 rokov.Navrhovanú legislatívu, ktorá je zdá sa súčasťou úsilia Kremľa o rozšírenie armády počas vojny na Ukrajine, musí ešte schváliť horná komora parlamentu a podpísať prezident Vladimir Putin Všetci ruskí muži vo veku 18 až 27 rokov sú v súčasnosti povinní slúžiť v armáde jeden rok, hoci mnohí sa odvodu vyhýbajú využívaním odkladov udelených študentom, ľuďom s chronickými chorobami a podobne.Pôvodná verzia návrhu počítala so zvýšením dolnej hranice služby z 18 na 21 rokov a postupným zavedením zmien v priebehu niekoľkých rokov.Poslanci však náhle zmenili názor a podporili návrh ministerstva obrany, ktorý stanovuje povinnú vojenskú službu mužom od 18 do 30 rokov počnúc budúcim rokom.Táto náhla zmena vyvolala kritiku od niekoľkých členov hornej komory parlamentu, jej predseda však povedal, že novú verziu legislatívy podporia.Návrh zákona je široko vnímaný ako opatrenie na posilnenie ozbrojených síl bojujúcich na Ukrajine. Ruské úrady tvrdia, že armáda v bojoch na Ukrajine nevyužíva odvedencov a spolieha sa na dobrovoľníkov a záložníkov, ktorí boli mobilizovaní do akcie.Niektoré ruské médiá však uviedli, že armáda sa snaží povzbudiť alebo prinútiť mnohých odvedencov, aby podpísali zmluvy ako dobrovoľníci.