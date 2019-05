Dolné Rakúsko chce pre azylantov zaviesť Prisťahovalecké desatoro

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

St. Pölten 13. mája (TASR) - Spolková krajina Dolné Rakúsko chce v budúcnosti zaviesť ", ktoré by mali uchádzači o azyl podpísať. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA.Tento návrh predložil politik pravicovo-populistickej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Gottfried Waldhäusl, ktorý má v Dolnom Rakúsku na starosti otázky azylu.V kódexe správania sa uvádzajú napríklad nasledovné pravidlá:Za nedodržanie týchto prikázaní nebudú hroziť nijaké sankcie, zdôraznil na pondelňajšej tlačovej konferencii Waldhäusl a dodal, že desatoro je mienené ako prejav dobrej vôle.povedal.Waldhäusl vyvolal vlani v novembri pobúrenie, keď nechal v súčasnosti už nefunkčnú ubytovňu pre mladistvých azylantov v dolnorakúskej obci Drasenhofen ohradiť plotom s ostnatým drôtom a strážiť bezpečnostnou službou so psom. Dvaja zo žiadateľov o azyl vypovedali, že areál mohli opustiť iba na hodinu denne, a aj to len v sprievode pracovníka bezpečnostnej služby.Po tom, ako osobitná prokuratúra pre mladistvých potvrdila podozrenie z obmedzovania slobody, dala dolnorakúska hajtmanka Johanna Miklová-Leitnerová predmetné zariadenie uzavrieť.