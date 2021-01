Dolný Kubín je zaradený medzi „horšie“ okresy, ale primátor má iné čísla ako prezentoval Matovič

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.1.2021 (Webnoviny.sk) - Dolnokubínska samospráva poukazuje na rozdielne údaje z celoplošného skríningu na ochorenie COVID-19 . Podľa vládou zverejnených výsledkov má okres Dolný Kubín mieru pozitivity 1,06 percenta a je zaradený do ďalšieho kola testovania. Podľa primátora Jána Prílepka však v Dolnom Kubíne disponujú informáciami o priemernej pozitivite na úrovni 0,8 percenta.„V rámci mesta Dolný Kubín bol priemer len na úrovni 0,52 percenta a v okolitých obciach celého okresu sa tiež vôbec nelíšil a bol na úrovni 0,54 percenta. Vyššie čísla boli podľa zverejnených údajov iba vo firmách a mobilných odberových miestach, avšak aj po ich započítaní sa celkový priemer posunul len na 0,805 percenta," uviedol Prílepok.Oficiálny výsledok 1,06 percenta bol pre samosprávy v Dolnom Kubíne prekvapením. „Ak to nie je vyslovene chyba, znamenalo by to, že máme v našom okrese malé, ale silne ohnisko nákazy, o ktorom momentálne nie sme informovaní a nemôžeme tak vykonať žiadne kroky, ktorými by sme nepriaznivú situáciu pomohli eliminovať a ochrániť tak zdravie našich obyvateľov," dodal Prílepok.