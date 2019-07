Dolný Kubín minie na opravy ciest a chodníkov vyše 600.000 eur

Archívna foto. Foto: TASR/Miroslava Siváková Foto: TASR/Miroslava Siváková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dolný Kubín 27. júla (TASR) – Opravy ciest a chodníkov v Dolnom Kubíne budú stáť viac ako 600.000 eur. Počas celého roka sú v meste naplánované celoplošné opravy miestnych komunikácií, väčšie obnovy chodníkov, schodov a výtlkov, či rekonštrukcie komunikácií vrátane opravy podkladov.Podľa dolnokubínskeho primátora Jána Prílepka niektoré z chodníkov v meste neboli opravované 30 a viac rokov, preto potrebujú komplexnú výmenu celého povrchu. Keďže poškodenia ciest tento rok opravujú vo väčšom výreze a špeciálnou technológiou, ich životnosť by mala byť trvácnejšia.uviedol primátor.Každý rok mesto vytypuje niekoľko úsekov ciest a chodníkov, ktoré sú v zlom stave a prostredníctvom vysúťaženej firmy uskutoční súvislú obnovu povrchov. Dôležité slovo pri rozhodovaní o investíciách do opravy mestských komunikácií majú poslanci.Najväčší balík financií smeruje do dvoch veľkých opráv ciest vrátane podkladov v celkovej výmere približne 3200 štvorcových metrov a v sume 260.500 eur.priblížil vedúci odboru dopravy na dolnokubínskej radnici Miroslav Kosmeľ s tým, že táto cesta je veľmi zaťažená, najmä kamiónovou dopravou.Veľkú časť z finančného balíka ukroja aj celoplošné opravy miestnych komunikácií. Ide o šesť veľkých lokalít v celkovej výmere približne 5500 štvorcových metrov.načrtol Kosmeľ.Okrem celoplošných rekonštrukcií ciest sú naplánované aj väčšie opravy chodníkov a výtlkov. Mestskí poslanci na ne z rozpočtu mesta vyčlenili 109.000 eur, z ktorých robotníci opravia plochu približne 3900 štvorcových metrov.ozrejmil vedúci odboru dopravy.Na sídlisku Bysterec aktuálne realizujú celoplošnú obnovu chodníka na Bystereckej ulici v dĺžke 290 metrov. Ide o chodník, ktorý je trasovaný popred historickú zvonicu, kde by radnica chcela opraviť aj jednotlivé krátke napojenia k bytovkám.uviedol Kosmeľ. Doplnil, že v Kňažej budú celoplošne opravovať chodník na Mládežníckej ulici v dĺžke asi 70 metrov.Renovácia čaká aj chodník na uliciach Šmidkeho a Martina Hamuljaka i chodníky v časti Na Sihoti. Chodník sa bude rekonštruovať aj na Mierovej ulici a ďalší dokončujú medzi bytovými domami 1949 a 1950 na Brezovci. Opravovať sa bude prístupová komunikácia na ulici Martina Hattalu za bytovými domami 2159 a 2160 i miestna komunikácia ku garážam na ulici Dukelských hrdinov.Mesto naplánovalo aj opravy schodov. Tie bude realizovať na Chočskej, Dukelských hrdinov, Mierovej i Nemocničnej ulici. V rozpočte mesta je na tieto práce vyčlenených 30.000 eur.